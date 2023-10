Sting: Su mensaje en la botella llega a San Diego

San Diego, California.- La noche del miércoles, el Cal Coast Credit Union Amphitheater de San Diego vibró al ritmo de las cuerdas de Sting, el legendario bajista y cantante británico fundador de la banda ochentera The Police. Con una carrera que abarca más de cuatro décadas, Sting no decepcionó a su legión de seguidores.

El concierto comenzó puntualmente a las 20:45 horas, con los icónicos acordes de "Message in a Bottle". Desde el primer momento, la energía del público fue palpable, gritando al reconocer cada melodía que ha convertido a Sting en una figura icónica del pop.

Sting, un clásico contemporáneo.

El repertorio continuó con "Englishman in New York", una canción que, en actuaciones anteriores, había experimentado con cambios geográficos en la letra. Sin embargo, en esta ocasión, la melodía fluyó con su letra original, llevando a los presentes en un viaje musical a las calles de la Gran Manzana.

“Si caminan una milla al sur de Stonehenge (el famoso monumento megalítico de Inglaterra), encontrarán mi casa; y si tocan la puerta, puede que le prepare una taza de té. Y mi casa está rodeada de campos de perejil. Al atardecer, cuando cae el sol, pareciera un océano de oro. Y pensé ¿sabes? Aquí hay una canción”, de esta forma presentó Sting una de canciones más importantes, “Fields of Gold”, aquella de la que Paul Mccartney dijo haber deseado escribir.

Padre e hijo

Antes de la aparición de Sting, el público tuvo la oportunidad de conocer a Joe Sumner, hijo del artista y cantautor y bajista de la banda Fiction Plane. Joe presentó canciones de su álbum debut "Sunshine in the Night", un trabajo que combina elementos del pop de cámara con baladas folk. Si bien Joe también ha heredado el talento y carisma musical de su progenitor, el público no se mostró demasiado interesado con el estilo musical menos pop y más campirano inglés del hijo.

Joe Sumner se unió a su padre y aprovecha para promover su primer disco en solitario.

Y, como ya es costumbre en esta gira de grandes éxitos, el momento cumbre de la noche llegó cuando Joe y Sting compartieron escenario para interpretar juntos "King of Pain". El dúo padre-hijo resonó en armonía junto a los coristas, que lograron emocionar al público con energía de talento multigeneracional.

Esta gira, titulada " My Songs", ha sido descrita como un recorrido por los mayores éxitos de Sting, tanto de su etapa con The Police como de su carrera en solitario. Pero también estuvo presente el último álbum solista de Sting, "The Bridge", de 2021, del que interpretó “If it's love”, “Loving You” y “Rushing Wáter”.

Las canciones de la noche

El setlist de la noche incluyó éxitos como “Sad Trombone”, "If I Ever Lose My Faith in You”, "Shape of My Heart" y "Heavy Cloud No Rain", canciones que sirvieron como muestrario de la versatilidad de Sting como artista y la evolución de su sonido a lo largo de los años.

Sting en un momento de contacto con su auditorio.

Para los seguidores más duros de The Police y de Sting, el momento cumbre fue cuando comenzaron a sonar los primeros acordes de “Invisible Sun”, que tiene un lugar especial en el catálogo debido a su letra política sobre el conflicto en Irlanda del Norte.

Otro momento memorable de la noche, fue el momento del himno a los recién divorciados: “I'm So Happy I Can't Stop Crying”, canción de estilo country, retomada por estrellas del género como Toby Keith y Dolly Parton.

No obstante, el momento que puso al público a sus pies fue cuando Sting interpretó temas icónicos de The Police, como "Walking on the Moon" conectada con "So Lonely", esta última con un fragmento de "No Woman No Cry" de Bob Marley. El ambiente festivo culminó con "Every Breath You Take", momento que obligó a la mayoría del anfiteatro a sacar sus celulares para registrar la interpretación de un clásico.

Encore

Después de un breve retiro del escenario, Sting y su banda regresaron para interpretar los bises, iniciando con el clásico "Roxanne". La noche concluyó con una emotiva interpretación de "Fragile", en la que Sting cambió su bajo por una guitarra acústica, demostrando, una vez más, su maestría musical.

Lleno total en el Cal Coast Credit Union Amphitheater de San Diego. Fotos: Abdiel OrtegaSting

El concierto en San Diego fue el recordatorio de que Sting, a sus 71 años, mantiene suficiente vitalidad y vigencia para llenar auditorios. Finalizando la presentación, Sting expresó su gratitud: "Estoy agradecido de estar aquí ahora; no damos esto por sentado".