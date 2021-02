Las mejores actuaciones en la historia del medio tiempo del Super Bowl

ESTADOS UNIDOS.- La Super Bowl se ha convertido en uno de los espectáculos televisivos más vistos del año y, las actuaciones ofrecidas durante el descanso del partido, todo un acontecimiento. Protagonizadas por las más brillantes estrellas del mundo de la canción, se calcula (según Forbes) que las actuaciones (de no más de 13 minutos) podrían costar hasta 10 millones de dólares. He aquí las más memorables de la historia de la Super Bowl.

La final del Súper Tazón en Estados Unidos es uno de los espectáculos más vistos a nivel mundial, permitiendo a los protagonistas del medio tiempo llegar a un mayor número de espectadores internacionales, mayor aún que una entrega de Premios Oscar o Grammys.

Los artistas que participan en el famoso "Half Time" no cobrán por su participación, al contrario, muchos de los famosos que han protagonizado el medio tiempo, han pagado ellos de su propio bolsillo la producción de su show, para dar un mejor espectáculo a sus seguidores.

Estar en el medio tiempo del Super Bowl es como llegar a la cumbre en el ámbito del espectáculo, pero tiene sus ventajas y desventajas, ya que la vara ha sido colocada muy alta los últimos años, lo que ocasiona que las espectativas de los pocos minutos que el televidente puede apreciar el show sean muy altas. No todos han logrado sorprender al espectador.

1991 - New Kids on the Block

No siempre los descansos de la Super Bowl han contado con actuaciones protagonizadas por estrellas del pop. Antes los encargados de amenizar el medio tiempo del partido eran niños y niñas de coros escolares y bandas locales. No fue hasta 1991 cuando, de la mano de New kids on the block, cambió la historia contando la Super Bowl de entonces con la interpretación de la famosa canción ‘Step by Step’.

1992 - Gloria Estefan

El segundo gran nombre propio de los espectáculos de la Super Bowl fue el de Gloria Estefan. La cantante nacida en Cuba actuó en Minneapolis en el año 1992, en un enero donde las temperaturas del lugar eran terriblemente bajas. Patinadores olímpicos acompañaron, por cierto, a la “congelada” estrella latina, convirtiendóse en la primer latina en participar en el medio tiempo.

1993 - Michael Jackson

En 1993 llegó el turno de Michael Jackson para convertirse él en el protagonista de la actuación de aquel año de la Super Bowl. Su actuación se convirtió rápidamente en la emisión más vista del año y en ella se pudieron escuchar éxitos como ‘Billie Jean’, ‘Black or White’ o ‘We are the World’ (esta última, cantada junto a un coro de niños y niñas).

1998 - Queen Latifa y Boyz II Men

Boyz II Men, The Temptations, Smokey Robinson, Queen Latifa, Martha Reeves… Todos ellos estuvieron en el gran show de la Super Bowl de 1998.

2000 - Phil Collins, Christina Aguilera, Toni Braxton

En el año 2000, Disney volvió a encargarse de la producción del show de la Super Bowl. Para aquella edición, contó con cuatro grandes estrellas, Phill Collins, Christina Aguilera, Toni Braxton y Enrique Iglesias, y gran coro de 80 personas.

2001 - Britney Spears, Aerosmith, *NSYNC, Nelly

En el año 2001 se subió al escenario el cantante y actor Justin Timberlake. Junto a él, otros como Steven Tyler (Aerosmith), Britney Spears y Nelly cantando ‘Walk this Way’.

2003 - Sting and No Doubt

Sting, No Doubt y Shania Twain sumaron fuerzas en el año 2003 en el gran espectáculo de la Super Bowl de aquel año.

2004 - Janet Jackson y Justin Timberlake

Posiblemente, una de las actuaciones más polémicas de la historia de la Super Bowl. Janet Jackson y Justin Timberlake fueron los protagonistas de aquella edición y todo por un “accidente” que dejó al descubierto parte del pecho de la cantante estadounidense.

2006 - Rolling Stones

Mick Jagger actuó en el año 2006 y también sufrió la “censura” de la Super Bowl. Además de emitirse con 5 minutos de retardo, el cantante tenía silenciado su micrófono en los momentos más “escandalosos” de las letras de sus canciones.

2011 - Black Eyed Peas

Black Eyed Peas, Usher, Slash… ¡el show de la Super Bowl de 2011 estuvo lleno de estrellas!

2012 - Madonna y M.I.A.

Otro espectáculo polémico llegaba en el año 2012 cuando M.I.A, que actuaba junto a Madonna, dedicaba un grosero gesto con su dedo a la cámara que las grababa. En directo, por cierto, no gustando nada ni a la audiencia ni a la organización del evento.

2016 - Beyoncé, Bruno Mars, Coldplay

Una de las actuaciones más potentes llegó en el año 2016 de la mano de Beyoncé. La cantante volvía a subirse al escenario de la Super Bowl con un show cargado de reivindicaciones políticas.

2017 - Lady Gaga

La actuación de Lady Gaga en la Super Bowl de 2017 es, para muchos y muchas, una de las mejores de la historia. La cantante y actriz ofreció un show lleno de sorpresas aplaudido por todos.

2018 - Justin Timberlake

En 2018 volvió Justin Timberlake a protagonizar el show de la Super Bowl pero, en esta ocasión, no lo hizo junto a Janet Jackson.

2020 - Shakira y Jennifer Lopez

En 2020 fue el turno de Shakira y Jennifer Lopez. Las dos cantantes firmaron un show que, por muchos, ha sido calificado como uno de los mejores de la historia más reciente de la Super Bowl. Junto a ellas, en el escenario, se vieron a otros artistas de la música urbana como J. Balvin o Bad Bunny. Y como sorpresa, la actuación de Emme Muñiz, hija de JLo y Marc Anthony.