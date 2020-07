Live Aid: el memorable show que quiso cambiar al mundo

CIUDAD DE MÉXICO.- Le llamaron "El día que la música cambió al mundo" porque durante 16 horas y con más de 60 artistas divididos en media docena de países, se ayudó a África en el combate a la hambruna.

Todo comenzó con el cantante británico Bob Geldof viendo un reportaje de niños, hombres y mujeres prácticamente en huesos, intentando sobrevivir en el continente negro: "Estoy viendo morir a un niño", dijo Geldof, recordando la impresión que le dio ver el video.

Entonces, en noviembre de 1984, reunió a figuras inglesas como Bono, George Michael y Sting para interpretar la navideña "Do they know it's Christmas?". Semanas después, con intérpretes como Michael Jackson, Ray Charles y Bruce Springsteen, se grabó "We are the world", en EU.

El 13 de julio de 1985, el concierto Live Aid comenzó en el extinto estadio de Wembley, con Cold Stream Guards y Status Quo. Más tarde, se sumaría Band Aid, en el estadio Kennedy de Filadelfia, en EU. Quien tenía los derechos de transmisión fue MTV, que lo transmitió íntegro, mientras el canal 5 de Televisa sólo transmitió una parte. Fue visto por 3 mil millones de personas y se recaudaron cerca de 100 millones de dólares, el dinero fue destinado a Etiopía, país que vivió una gran sequía entre 1983 y 1985.

"Fue algo único, aunque ya habían existido eventos de beneficencia como el de George Harrison por Bangladesh; éste, me parece, era un llamado a la conciencia de la pobreza y hambruna, la justicia y la desigualdad a nivel mundial", recuerda la especialista y catedrática Julia Palacios.

El crítico Arturo López Gavito tenía 14 años cuando desde su hogar vio el Live Aid. Y las anécdotas lo mueven. "Phil Collins tocó en Wembley, pero agarró el Concorde, en ese momento el avión más rápido, hacía seis horas entre Londres y Nueva York y así pudo llegar a tocar en Filadelfia y se presentó en los dos escenarios".

"También Live Aid es importante para Madonna; por este evento triunfa cuando toca su tema 'Holiday' y todas estas canciones de su disco", señala el especialista.

De la unión musical de los dos conciertos Live Aid y Band Aid se creó una ONG en la que Geldof supervisó que todo lo recaudado llegara a los necesitados en África. Pero sobre el escenario, de acuerdo con Palacios, la figura fue Queen, cuya presentación fue recreada en el filme "Bohemian rhapsody", de 2019.

Otro lanzamiento histórico fue cuando por primera vez Mick Jagger y Tina Turner compartieron un escenario. "Algo que causó un impacto enorme fue el estreno de un video que grabó David Bowie y Mick Jagger haciendo un cover de Mandela que se llamaba 'Dancing in the street'", recuerda Gavito.

La controversia. En un programa de la BBC se dio a entender que parte del dinero recaudado en estos conciertos había sido utilizado por grupos rebeldes para comprar armas. Más tarde la cadena de tv se disculpó con Geldof, asegurando que se malinterpretó la información.