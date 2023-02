Estos son los 10 artistas mejor pagados del mundo, según Forbes

ESTADOS UNIDOS.- La industria del entretenimiento posee algunos de los trabajos más renumerados -y más demandados- del mundo; es por esto que cada año, la revista estadounidense Forbes actualiza la lista de los 10 artistas mejor pagados del mundo para ponderar la estrecha relación entre el éxito y el dinero.

Genesis

Génesis, con 230 millones de dólares

En el primer puesto se encuentra la emblemática banda de rock progresivo, Genesis, que a pesar de ser una de los actos más influyentes en su género, sus ganancias por si solas no fueron el detonante de sus grandes ganancias, sino la venta de los derechos de sus grabaciones originales a Concord Music Group por un total de 300 mdd.

Sting

Sting, con 210 millones

El exvocalista de la banda The Police también merece su puesto en esta lista por vender los honorarios de toda su producción musical por 300 mdd, tanto en solitario como en grupo, a Universal Music Group.

Tyler Perry

Tyler Perry, con 175 millones

El reconocido dramaturgo estadounidense Tyler Perry posee el tercer puesto en la lista gracias al constante flujo de ingresos de sus producciones cinematográficas, sus 20 series en BET Network y su estudio de producción en Atlanta, Tyler Perry Studios.

Trey Parker y Matt Stone; James L. Brooks y Matt Groening

Trey Parker y Matt Stone, con 160 millones; James L. Brooks y Matt Groening, con 105 millones

El cuarto y quinto puesto de la lista se lo merecen los creadores de dos de las series animadas más exitosas de las últimas décadas: South Park y The Simpsons. Por un lado, Parker y Stone firmaron un acuerdo con HBO Max y Book of Mormon que le garantiza ganancias de 935 mdd en un lapso de 6 años. Mientras de Brooks y Groening se vieron beneficiados con un acuerdo Disney+ para más temporada de The Simpsons en la plataforma.

Brad Pitt

Brad Pitt, con 100 millones

Además de las grandes producciones cinematográficas en las que ha participado -tales como "Bullet Train", "Babylon" y "The Lost City"- el actor Brad Pitt ha conseguido un estimado de 113 millones de dólares tras la venta mayoritaria de su productora Plan B.

Rolling Stones

Rolling Stones, con 98 millones

De acuerdo con Pollstar, la pionera banda británica Rolling Stones obtuvo el séptimo puesto en la lista gracias a nada más y nada menos que su gira europea "Sixty", que logró recaudar un total de 136 millones de dólares.

James Cameron

James Cameron, con 95 millones de dólares

Cameron se ha posicionado como el director más taquillero de la historia con masivas recaudaciones por "Titanic" y "Avatar". Dicho éxito fue consagrado el año pasado con la secuela "Avatar: The Way of Water" que, según expertos de la industria, le reportó ganancias de al menos 95 mdd.

Taylor Swift

Taylor Swift, con 92 millones

La intérprete de "Anti-Hero" es la única mujer en la lista, con un contante flujo de ingresos no solo por las reproducciones de su música en plataformas de streaming, sino también en ventas físicas de sus álbumes. Además que rompió récords de venta en su más reciente anunciada gira "The Eras Tour".

Bad Bunny

Bad Bunny, con 88 millones

Por último, se encuentra el puertorriqueño Bad Bunny, que con el furor de su último álbum "Un verano sin ti" y sus dos giras -"El Último Tour Del Mundo" y "The World's Hottest Touw"- logró recaudar la mayor parte de sus ingresos actualmente.

Te puede interesar: ¿Quiénes son las mejores cantantes de la historia, según Rolling Stone?