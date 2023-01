¿Quiénes son las mejores cantantes de la historia, según Rolling Stone?

ESTADOS UNIDOS.- La revista estadounidense Rolling Stone ha revelado una lista en la que reúne a los 200 mejores cantantes de toda la historia. Mientras que la mayoría de los lectores están de acuerdo con al menos los primeros diez puestos de la lista, muchos fanáticos condenaron la omisión o aparición de otros grandes artistas.

Antes de empezar la lista, los mismos editores advirtieron que "esta es una lista de los más grandes cantantes, no una lista de las mejores voces. El talento es impresionate; el ingenio es trascendental (...) Lo que más nos importó fue la originalidad, influencia, la profundidad del catalogo de un artista y el aliento de su legado musical".

En este contexto, la lista es encabezada por la legendaria Aretha Franklin, quien Rolling Stone describe como "la mejor voz que ha emergido de América". Después de Franklin, se encuentran Whitney Houston, Sam Cooke, Billie Holiday, Mariah Carey, Ray Charles, Stevie Wonder, Beyoncé, Otis Reading y Al Green respectivamente.

Los usuarios de redes sociales no quedaron satisfechos con el veredicto de Rolling Stone

Mientras que los internautas aplaudieron que artistas como Selena, Juan Gabriel, Vicente Fernández y Celia Cruz tuvieran un buen puesto en el ranking, también alzaron la voz respecto a la ausencia de grandes artistas como Dimash, Leona Lewis y, en especial, Céline Dion.

Celine Dion no grabó ‘My Heart Will Go On’, una canción que le horrorizaba y que es difícil de cantar, de una toma para que ahora la Rolling Stone no la incluya en la lista de mejores cantantes de la historia. No lo creo, mi guitarrofílica", aseveró una cuenta de Twitter.

Además, los fanáticos más perseverantes enfatizaron en la presencia de ciertos artistas que, según ellos, no merecían estar ahí o al menos no en un puesto tan alto. Uno de los casos más mencionados fue Taylor Swift, que ocupa el puesto #102, pues a pesar que su talento a la hora de componer canciones y narrar historias es indiscutible, muchos piensan que su rango vocal no es nada impresionante.

