Sting regresará a SD

San Diego, California.- Luego de extender su exitosa gira en Europa, Sting tendrá una gira en Estados Unidos y con una fecha en San Diego.

La legenda del rock, Gordon Matthew Thomas Sumner se presentará el 4 de octubre en Cal Coast Credit Union Open Air Theatre en San Diego.

El artista de "Shape of My Heart" y “Send Your Love” cantará grandes temas conocidos a lo largo de su carrera.

La preventa será el día miércoles y la venta general comienza el viernes. Para mayores informes haga ‘click’ aquí.