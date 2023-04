'Star Wars: Una nueva esperanza' se presentará en San Diego

San Diego, California.- Este 4 de mayo es el día de “La Guerra de las Galaxias”, una fecha en la que los fans de la saga creada por George Lucas celebran su amor por la mayor serie de películas de todos los tiempos.

Y para ello el Rady Shell at Jacobs Park celebrará con tres conciertos este próximo 13 y 14 de mayo en San Diego titulados "Star Wars: Una nueva esperanza".

Ambientada 30 años después de “Star Wars: The Phantom Menace”, “Star Wars: A New Hope”, el cuarto episodio de la saga se vestirá con la música de la orquesta.

Esta gala al aire libre, permitirá a los espectadores ver y disfrutar de casi dos horas de música recordando en todo momento las partituras de esta gran historia.

Los conciertos están programados para que inicien a las 19:30 horas con un costo desde 56 a 136 dólares.

Por qué se celebra el 4 de mayo

La máquina del tiempo se remonta a 1979, sólo dos años después de que la primera cinta de “La Guerra de las Galaxias” original llegará a las pantallas de los cines.

El Partido Conservador Británico, celebrando la elección de la nueva Primera Ministra Margaret Thatcher, publicó un anuncio a toda página en el diario London Evening News, que decía, "May the Fourth Be With You, Maggie. Congratulations".

Pero fue hasta 2011 cuando se produjo el primer gran evento organizado en torno a esa fecha en el Toronto Underground Cinema.

Allí se llevaron a cabo las proyecciones de todas las películas de la saga que fueron acompañadas por un concurso de disfraces.

Entonces que el 4 de mayo no parezca extraño ver a seguidores de Star Wars, con sus disfraces, sus espadas láser y las frases célebres de las películas que entonan con teatralidad.

Para más detalles: https://www.theshell.org/