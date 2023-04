Feria del condado de San Diego: Los Tigres del Norte, Grupo Bronco y La Adictiva

San Diego, California.- Los Tigres del Norte, Grupo Bronco y La adictiva estarán presentes en La feria del condado de San Diego junto con otras bandas.

Además, hará presencia Switchfoot, Randy Houser, Rock Train y Stephen Marley. Las presentaciones serán a partir de las 7:30 horas.

Los eventos darán inicio a partir del 7 de junio y culminará hasta el 4 de julio. Los tickets se venderá el 8 de abril a las 10:00 horas de la mañana en sdfair.com.

La temática de este año es Get Out There, el día 4 de julio habrá un show de fuegos artificiales y el resto de los días estarán los juegos mecánicos.