CCE pide investigar señalamientos de OFAC contra 21 personas y 25 empresas de Baja California

El CCE Tijuana señaló que corresponde a las autoridades investigar los señalamientos realizados por OFAC. Foto: Cortesía

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana señaló que corresponde a las autoridades dar seguimiento a las sanciones anunciadas por Estados Unidos; hasta ahora no han detectado una caída en la inversión extranjera.

Tijuana BC.- El sector empresarial de Tijuana mantiene preocupación por los señalamientos realizados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC) contra personas y empresas de Baja California, por lo que corresponde a las autoridades dar seguimiento a las investigaciones, señaló Roberto Lyle Fritch, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana (CCE).

La postura del líder empresarial ocurre después de que la OFAC anunciara el 29 de septiembre sanciones contra 21 personas y 25 empresas vinculadas, según las autoridades estadounidenses, con redes del Cártel de Sinaloa.

Lyle Fritch explicó que entre las medidas relacionadas con los señalamientos se encuentra el congelamiento de cuentas, además de que existe una investigación adicional.

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¿Qué dice el sector empresarial sobre las sanciones de OFAC?

El presidente del CCE Tijuana señaló que, ante este tipo de señalamientos, corresponde a las autoridades realizar las investigaciones y determinar las acciones que procedan conforme a la ley.

En el sector empresarial estamos preocupados por estas situaciones que están pasando, de alguna manera ya eso le compete a la autoridad, lo que es el seguimiento, la investigación”

Consideró que, debido a la amplitud del sector empresarial, pueden presentarse casos de este tipo, pero sostuvo que corresponde al empresariado mantener sus actividades productivas y continuar con la creación de empresas y empleos.

¿Las sanciones de OFAC afectaron la inversión extranjera?

Hasta el momento, el sector empresarial de Tijuana no ha identificado una disminución en la inversión extranjera que pueda relacionarse con la publicación de los señalamientos realizados por las autoridades estadounidenses.

“No, no hemos visto que haya bajado la inversión”, respondió Lyle Fritch al ser cuestionado sobre una posible repercusión en la llegada de capital extranjero.

El dirigente empresarial agregó que las autoridades estadounidenses deben contar con elementos para realizar este tipo de publicaciones y que posteriormente corresponde a las autoridades mexicanas dar seguimiento a los señalamientos.

Estados Unidos debe tener sus elementos para publicarlo, y ya la autoridad le compete su seguimiento respectivo”

CCE deja investigación en manos de autoridades

Sobre la posibilidad de que el sector empresarial solicite acciones para evitar que situaciones similares se repitan, Lyle Fritch reiteró que corresponde a las autoridades determinar los pasos a seguir.

Señaló que, ante cualquier indicio o señalamiento, las instituciones responsables deben establecer el procedimiento para continuar con las investigaciones y determinar las acciones correspondientes conforme a la legislación.