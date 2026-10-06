Adopción de IA en empresas de Tijuana supera el 15%; 8 de cada 10 aún no la usan

Empresas de Tijuana avanzan en la adopción de herramientas de inteligencia artificial. Foto: Cortesía

La inteligencia artificial comenzó con una adopción de entre 15% y 20% en empresas de la región, pero en manufactura y logística persiste una amplia brecha por desconocimiento de sus aplicaciones.

Tijuana BC.- La adopción de inteligencia artificial (IA) en las empresas de la región ya supera el 15%, aunque todavía existe una amplia brecha entre compañías que utilizan estas herramientas y aquellas que no las han incorporado a sus procesos.

Javier de la Fuente, director de negocios de Pictor, explicó que las primeras mediciones realizadas en la región ubicaban la adopción de IA entre 15% y 20%, mientras que sondeos posteriores han mostrado un crecimiento impulsado por iniciativas locales y globales.

La adopción era cercana al 15% o al 20% de inteligencia artificial en general de la zona, sabemos hoy de los sondeos que hemos hecho que ha ido subiendo gracias a iniciativas tanto locales como globales”

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¿Cuántas empresas de Tijuana usan inteligencia artificial?

Una medición posterior enfocada específicamente en los sectores de manufactura y logística mostró una brecha todavía mayor: 8 de cada 10 empresas no aprovechaban la inteligencia artificial.

De la Fuente consideró que esta situación representa una oportunidad para ampliar la incorporación de estas herramientas en los procesos empresariales, particularmente a medida que las compañías conocen sus posibles aplicaciones.

Y esa brecha no la vemos como un problema, sino más bien como una oportunidad para seguir desarrollándola”

¿Por qué las empresas todavía no usan IA?

El especialista señaló que uno de los principales obstáculos para incorporar inteligencia artificial es el desconocimiento sobre las herramientas disponibles y sus aplicaciones dentro de los procesos de las compañías.

A esto se suma la velocidad con la que aparecen nuevas plataformas, aplicaciones y herramientas, lo que dificulta que las empresas puedan mantenerse actualizadas.

“Entonces, para las empresas resulta tremendamente desafiante estar al día con todas estas novedades que cambian minuto a minuto”, apuntó.

¿En qué áreas están capacitando a las empresas?

La capacitación empresarial se ha concentrado en sectores como manufactura, logística, comercio minorista, mercadotecnia, publicidad, salud y experiencia del cliente.

El objetivo es que las empresas conozcan aplicaciones prácticas de la tecnología y puedan incorporarlas progresivamente en sus procesos, además de desarrollar programas de capacitación para sus propios trabajadores.

De la Fuente señaló que la intención es que la inteligencia artificial no quede limitada a los directivos o a determinadas áreas, sino que pueda extenderse a distintos niveles de las empresas de la región conforme avance su adopción.