¿Cuándo cambia la hora en Tijuana por el horario de invierno 2026?

Tijuana cambiará de hora el domingo 1 de noviembre de 2026 por el horario estacional de la frontera norte. Foto: Generada con IA

Tijuana cambiará de hora el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando terminará el horario estacional de la frontera norte y comenzará el horario estándar. Los relojes deberán atrasarse una hora durante la madrugada.

Tijuana BC.- Con la llegada del invierno vienen días con menos luz, por lo tanto Tijuana tiene el cambio de hora por el conocido ‘’horario de invierno’' que será el domingo 1 de noviembre del 2026. Los relojes deberán atrasarse una hora, marcando nuevamente la 1:00 de la madrugada.

Con dicho ajuste, Tijuana dejará el horario UTC-7 y regresará al UTC-8, correspondiente al horario estándar que utiliza la región durante los meses de invierno.

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¿Se adelanta o se atrasa la hora en Tijuana?

En el cambio de hora de noviembre, la hora se atrasa una hora. Es decir, cuando el reloj marque las 2:00 am del domingo 1 de noviembre, deberá regresar a la 1:00 am.

Esto significa que esa madrugada tendrá una hora adicional. En términos prácticos, el domingo 1 de noviembre tendrá 25 horas.

El cambio también hará que durante los siguientes meses haya menos luz solar por la tarde y que el amanecer ocurra más temprano en comparación con los días previos al cambio.

¿Por qué Tijuana todavía cambia de horario?

Tijuana mantiene el cambio de hora debido al horario estacional de la frontera norte de México, establecido para mantener una mayor coordinación con los horarios de Estados Unidos.

Aunque México eliminó en 2022 el antiguo Horario de Verano para la mayor parte del país, la legislación mantuvo un régimen especial para determinadas zonas fronterizas.

En el caso de Baja California, el horario estacional aplica en todo el estado, por lo que Tijuana continúa cambiando de hora dos veces al año.

La medida también permite mantener una mayor sincronización con California, particularmente con la zona de San Diego, debido a la intensa actividad comercial, laboral, escolar y de transporte que existe entre ambos lados de la frontera.

¿Cuándo comenzó el horario de verano en Tijuana en 2026?

El horario estacional comenzó en Tijuana el domingo 8 de marzo de 2026. Ese día, los relojes avanzaron una hora durante la madrugada: de las 2:00 a las 3:00 a. m.

Después de casi ocho meses con este horario, el periodo terminará el 1 de noviembre, cuando los relojes vuelvan al horario estándar.

¿Cuánto dura el horario de invierno en Tijuana?

El llamado horario de invierno comenzará el 1 de noviembre de 2026 y permanecerá hasta el siguiente cambio de horario de verano, programado para el domingo 14 de marzo de 2027.

Por lo tanto, el horario estándar permanecerá durante poco más de cuatro meses.

Aunque popularmente se le conoce como horario de invierno, el término utilizado en la legislación mexicana es horario estándar. El otro periodo al que se le llama horario de verano, es denominado oficialmente horario estacional.

¿Qué otros lugares de México cambian de hora?

El cambio de horario ya no se realiza en todo México. Además de Baja California, el horario estacional se mantiene en determinados municipios de la frontera norte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

En Coahuila están incluidos Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza.

En Nuevo León únicamente está incluido el municipio de Anáhuac.

En Tamaulipas se encuentran Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros.

El resto del país mantiene un horario estándar durante todo el año y ya no realiza el cambio de reloj que existía antes de 2022.

¿Sonora también cambia de hora?

No. Sonora mantiene el mismo horario durante todo el año.

Esto significa que Tijuana y Sonora pueden tener una diferencia horaria distinta durante determinadas épocas del año, debido a que Baja California sí aplica el horario estacional mientras Sonora no modifica sus relojes.

¿Por qué México eliminó el horario de verano?

México eliminó en 2022 el antiguo esquema de Horario de Verano que se aplicaba prácticamente en todo el país.

La reforma argumentó, entre otros aspectos, que los beneficios obtenidos por el cambio de horario ya no justificaban mantenerlo a nivel nacional.

La nueva Ley de los Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos estableció horarios estándar para la mayor parte del territorio, pero conservó un horario estacional para determinadas regiones de la frontera norte.

Por eso, mientras ciudades como Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey ya no cambian sus relojes, Tijuana continúa haciéndolo dos veces al año.

¿Qué día cambia la hora en Tijuana?

El cambio de hora en Tijuana será el domingo 1 de noviembre de 2026. A las 2:00 am, los relojes deberán atrasarse una hora y volver a marcar la 1:00 am.

El ajuste marcará el regreso de Tijuana al horario estándar UTC-8, que permanecerá vigente hasta marzo de 2027.