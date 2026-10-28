Algunos autos eléctricos ya superan las 3.5 toneladas, una característica que abre dudas sobre qué licencia deben tener sus conductores y si las reglas actuales contemplan estos vehículos particulares de gran peso

Algunos autos eléctricos superan las 3.5 toneladas debido al tamaño de sus baterías, lo que abre dudas sobre las licencias de conducir aplicables en la Ciudad de México. (REUTERS)

Las baterías elevan el peso de algunos modelos eléctricos de gran tamaño, que pueden rebasar el límite previsto para ciertos vehículos particulares en la Ciudad de México. Sin embargo, la normativa vigente no confirma que sus propietarios deban tramitar automáticamente una licencia distinta

El crecimiento de los vehículos eléctricos de gran tamaño plantea un reto para las reglas de conducción de la Ciudad de México. Algunos modelos incorporan baterías de gran capacidad que incrementan su masa y pueden llevarlos por encima de las 3.5 toneladas, un límite contemplado en las disposiciones para determinados vehículos particulares y de carga.

La situación fue expuesta por Motorpasión, que revisó las características de varios modelos eléctricos comercializados o conocidos en el mercado y las comparó con las categorías de licencias de conducir de la capital. El punto de discusión es qué autorización corresponde cuando un automóvil particular supera el peso previsto para los vehículos que pueden conducirse con una licencia ordinaria.

El problema no significa que exista una nueva licencia aprobada para todos los propietarios de autos eléctricos en el país. Se trata de una duda sobre la aplicación de las disposiciones actuales a vehículos particulares cuyo peso puede ser similar al de unidades destinadas a otros usos.

¿Qué autos eléctricos superan las 3.5 toneladas?

El peso de estos vehículos varía según la versión, el equipamiento y las especificaciones del fabricante. Entre los modelos citados por Motorpasión México se encuentran los siguientes:

Cadillac Escalade IQ: alrededor de 4.2 toneladas.

alrededor de 4.2 toneladas. GMC Hummer EV: puede alcanzar aproximadamente 4.5 toneladas.

puede alcanzar aproximadamente 4.5 toneladas. Mercedes-Benz Clase G eléctrico: supera las 3 toneladas, según la versión y la configuración.

supera las 3 toneladas, según la versión y la configuración. Tesla Cybertruck: también se encuentra por encima de las 3 toneladas en determinadas versiones.

Estas cifras muestran que algunos vehículos eléctricos de grandes dimensiones pueden acercarse o rebasar el límite de 3.5 toneladas. No obstante, es importante distinguir entre el peso en vacío, que corresponde al vehículo sin pasajeros ni equipaje, y el peso que alcanza cuando circula con ocupantes y carga.

La diferencia importa porque el peso máximo autorizado y la clasificación administrativa del vehículo no necesariamente se determinan con el mismo dato que aparece en una ficha comercial. Para establecer qué licencia corresponde, es necesario revisar las especificaciones oficiales de cada unidad y las disposiciones aplicables.

¿Qué dice la regulación de la Ciudad de México?

En la capital, la licencia tipo A permite conducir automóviles particulares que cumplan con las condiciones previstas en la normativa, entre ellas las relativas al número de plazas y al peso máximo autorizado para determinados vehículos.

El Reglamento de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México establece distintas categorías de licencias según el tipo de vehículo y el servicio que presta. Sin embargo, hay una precisión importante para entender el caso de los automóviles eléctricos pesados.

La licencia tipo D está destinada a la conducción de vehículos de transporte de carga que excedan las 3.5 toneladas, mientras que la tipo C corresponde a determinadas modalidades de transporte colectivo de pasajeros. Esta diferencia aparece en el artículo 126 del reglamento, por lo que no sería correcto afirmar que la licencia tipo C es la que corresponde a todos los vehículos que superan ese peso.

La dificultad es que las categorías están vinculadas al tipo y uso del vehículo. Por ello, el hecho de que un automóvil eléctrico particular rebase las 3.5 toneladas no demuestra, por sí solo, que su conductor deba tramitar una licencia para transporte de carga.

La normativa consultada no establece de forma expresa una nueva licencia exclusiva para automóviles eléctricos particulares de gran peso. Tampoco confirma que todos sus propietarios deban cambiar automáticamente de permiso.

¿Habrá una licencia especial para los autos eléctricos pesados?

Hasta la información disponible en las disposiciones consultadas, no hay una confirmación oficial de que México vaya a exigir una nueva licencia para conducir estos automóviles eléctricos.

La nota de Motorpasión México plantea una posible complicación entre las características de algunos modelos y las categorías previstas en la legislación de la Ciudad de México. Para convertir esa duda en una obligación concreta tendría que existir una disposición aplicable que determine qué autorización necesitan los conductores de esos vehículos.

Además, las reglas de la capital no deben presentarse como si fueran una norma uniforme para todo México. Las licencias se expiden conforme a la regulación correspondiente y es necesario revisar las disposiciones de cada entidad cuando se pretende establecer qué requisitos aplican fuera de la CDMX.

Por ahora, lo relevante para quienes consideran comprar un vehículo eléctrico pesado es comprobar las especificaciones de la unidad y consultar a la autoridad de movilidad correspondiente antes de asumir que su licencia habitual será suficiente o que tendrán que tramitar una distinta.

El peso también influye en la conducción

Más allá de la cuestión administrativa, la masa del vehículo tiene consecuencias prácticas al conducir. Un automóvil más pesado necesita gestionar una mayor cantidad de energía para reducir su velocidad y detenerse, aunque el resultado también depende de los frenos, los neumáticos, la velocidad y las condiciones del camino.

Por esa razón, los modelos eléctricos de grandes dimensiones requieren especial atención al calcular distancias de frenado, maniobrar en espacios reducidos y estacionarse. Estas precauciones son relevantes para cualquier vehículo pesado, independientemente de la tecnología que utilice para desplazarse.

La discusión sobre las licencias, por tanto, tiene dos vertientes: aclarar qué categoría corresponde legalmente a cada vehículo y reconocer que el aumento de peso de algunos modelos plantea exigencias de conducción que no deben pasarse por alto.

La principal duda sigue siendo normativa: superar las 3.5 toneladas no equivale automáticamente a necesitar una licencia para transporte de carga. Para confirmar una obligación para los propietarios de automóviles eléctricos particulares se requiere una interpretación oficial o una disposición que resuelva expresamente ese supuesto.