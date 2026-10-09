México prepara el Olinia eléctrico con velocidad máxima de 50 km/h para trayectos urbanos, mientras Japón mantiene al Honda N-Box entre sus vehículos más vendidos gracias a su espacio interior, motor pequeño de gasolina y enfoque práctico para la movilidad diaria

El Olinia, proyecto mexicano de movilidad eléctrica, tendrá una velocidad máxima anunciada de 50 km/h, mientras que el Honda N-Box destaca en Japón por su diseño compacto y sus ventas.

El proyecto mexicano busca ofrecer una alternativa eléctrica para recorridos cortos, mientras el modelo japonés destaca por sus ventas, capacidad interior y sistemas de asistencia al conductor

México y Japón tienen propuestas distintas para atender las necesidades de movilidad urbana. Mientras el país asiático mantiene la popularidad de los vehículos compactos a gasolina, México desarrolla Olinia, un proyecto de miniautos eléctricos pensado para facilitar los traslados cotidianos. Ambos modelos buscan responder a necesidades de transporte, pero tienen diferencias en su motorización, capacidad y etapa de desarrollo.

De acuerdo con información de la Presidencia de México y del fabricante Honda, el Olinia 1 fue presentado como una alternativa eléctrica para trayectos urbanos, con una velocidad máxima anunciada de 50 kilómetros por hora. El Honda N-Box, por su parte, se ha mantenido entre los vehículos nuevos más vendidos de Japón, donde su diseño compacto y su aprovechamiento del espacio interior responden a las necesidades de movilidad diaria.

Olinia, el miniauto eléctrico que desarrolla México

Olinia forma parte de una iniciativa de desarrollo tecnológico nacional que busca ofrecer vehículos eléctricos accesibles para los desplazamientos cotidianos. En el proyecto participan instituciones educativas y centros de investigación mexicanos.

El modelo presentado, Olinia 1, fue anunciado con capacidad para transportar hasta seis personas sentadas y con cinturón de seguridad. También contempla espacio para facilitar el traslado de una persona en silla de ruedas.

Según la información oficial difundida por el Gobierno de México, el vehículo tendrá una velocidad máxima de 50 km/h, un motor eléctrico de 13.5 kilowatts y una autonomía superior a 125 kilómetros por carga.

Estas características corresponden a una propuesta enfocada en recorridos urbanos y distancias cortas, no a un automóvil convencional diseñado para circular a velocidades elevadas.

¿Cuánto costará el Olinia y cuándo llegará al mercado?

El Gobierno de México anunció un precio inicial de 150 mil pesos, con IVA incluido, para el Olinia 1. La meta comunicada es comenzar las primeras entregas durante el verano de 2027, por lo que el proyecto todavía debe avanzar hasta su comercialización.

También se ha anunciado un costo estimado de operación de 49 centavos por kilómetro, calculado con una tarifa eléctrica de cuatro pesos por kilowatt-hora. El gasto real puede variar según el precio de la electricidad, las condiciones de carga y el uso del vehículo.

La iniciativa contempla distintas versiones, incluida una variante destinada al transporte de mercancías. El objetivo es atender necesidades de movilidad personal y laboral mediante vehículos eléctricos desarrollados en México.

Honda N-Box, uno de los vehículos más vendidos de Japón

En Japón, los vehículos conocidos como kei cars forman una categoría de automóviles pequeños que deben cumplir límites específicos de dimensiones y motorización. Su formato permite aprovechar mejor el espacio en calles estrechas y estacionamientos reducidos.

Dentro de este segmento destaca el Honda N-Box, un modelo de carrocería alta, puertas laterales corredizas y una distribución interior diseñada para aprovechar el espacio disponible.

Honda informó que el N-Box vendió 201 mil 354 unidades durante 2025, con lo que ocupó el primer lugar en ventas de vehículos nuevos en Japón durante ese año. La marca también reportó que el modelo encabezó las ventas de autos nuevos en el país durante el primer semestre de 2026.

Estos resultados corresponden a periodos determinados y no significan que el N-Box sea el vehículo más vendido en todos los países o mercados.

¿Qué motor tiene el Honda N-Box?

El Honda N-Box utiliza un motor de gasolina de 658 centímetros cúbicos, de acuerdo con la documentación técnica del fabricante. La gama incluye versiones de aspiración natural y variantes turbo, según la configuración.

Entre sus características prácticas están las puertas corredizas y un habitáculo diseñado para facilitar el acceso y aprovechar la altura interior. Algunas versiones también incorporan Honda Sensing, un conjunto de sistemas de asistencia a la conducción cuyo equipamiento depende de la versión.

No se encontró documentación oficial suficiente para confirmar que el Honda N-Box 2026 tenga una velocidad máxima de 140 km/h. Por ello, esa cifra no se presenta como una especificación comprobada.

¿Cuáles son las diferencias entre el Olinia y el Honda N-Box?

Aunque ambos vehículos están pensados para facilitar la movilidad cotidiana, responden a propuestas diferentes.

País de desarrollo México Japón Motorización Eléctrica Gasolina, 658 cc Velocidad máxima anunciada 50 km/h No confirmada aquí Capacidad anunciada Hasta seis personas Hasta cuatro personas, según configuración Enfoque Trayectos cortos y movilidad urbana Transporte cotidiano en formato compacto Situación comercial Primeras entregas previstas para 2027 Modelo comercializado en Japón

Los datos anunciados para Olinia corresponden a la información difundida por el Gobierno de México. Las características del Honda N-Box se basan en la documentación del fabricante. Como el Olinia todavía se encuentra en una etapa previa a sus primeras entregas, sus especificaciones y condiciones comerciales deben consultarse en los anuncios oficiales más recientes.

Dos propuestas para resolver necesidades de movilidad

El Olinia busca introducir una alternativa eléctrica desarrollada en México, con velocidad máxima limitada y costos de operación que el Gobierno pretende mantener accesibles. Su llegada al mercado dependerá del cumplimiento del calendario anunciado y de las condiciones finales de comercialización.

El Honda N-Box representa una fórmula consolidada en Japón: un vehículo compacto a gasolina que combina dimensiones reducidas, espacio interior y opciones de asistencia a la conducción. Sus cifras de ventas muestran la aceptación que mantiene esta categoría en ese mercado.

La diferencia no se reduce a la velocidad que puede alcanzar cada vehículo. También depende del precio, la autonomía, la capacidad, la infraestructura disponible y el uso previsto. Mientras Olinia busca abrirse paso en la movilidad eléctrica mexicana, el Honda N-Box mantiene su presencia en el mercado japonés.