“Yo amo San Pedro de la Cueva”: Videos que mueven el corazón

SAN PEDRO DE LA CUEVA.-Su intención de dar a conocer las costumbres de su pueblo y la manera de vivir de su gente, le permitió a Favián Lameda Romero llegar a miles de cibernautas, quienes se sintieron inmediatamente “enganchados” con los videos sobre San Pedro de la Cueva.

Con esto Lameda Romero se ha convertido en uno de los influencers más importantes del Estado.

A través de “Yo Amo San Pedro de la Cueva”, el hombre, de 38 años de edad, es todo un fenómeno social por su participación en las plataformas digitales y redes sociales, pues cuenta con seguidores de México, Estados Unidos, Latinoamérica y Europa, y muchos lo consideran “un ángel para el pueblo”.

Su travesía inició en 2010, cuando el joven deseaba que el mundo se enterara de las cosas que se hacían en su pueblo, localizado a 154 kilómetros de Hermosillo, en la Sierra sonorense ubicada en el Noroeste de México.

Su entusiasmo, sin embargo, fue interrumpido cuando emigró a Estados Unidos a donde se fue en busca del “sueño americano”.

Fue hasta 2020 cuando Favián regresó a San Pedro de la Cueva por motivo de la pandemia Covid-19 y retomó su actividad en las redes sociales, a pesar que es baja la recepción de Internet en la localidad.

“El propósito de esta página, primero que nada, era de promover el pueblo por medio de mis fotos y videos de los lugares turísticos de aquí, del pueblo, y hace dos años dio un giro totalmente para apoyar a gente necesitada de aquí, del Municipio.

“Me fui yendo casa por casa y en una de esas ocasiones conocí a doña Beba, una persona mayor, y a su esposo, don Pacho, y eran las personas más humildes del pueblo, las más necesitadas.

“Ella me hizo unas tortillas de harina pequeñas y ahí los conoció la gente, y quisieron apoyarlos”, dijo.

TIERNOS ANCIANITOS

Ese primer video publicado en marzo de 2020 fue el parteaguas en “Yo Amo San Pedro de la Cueva”, pues el par de ancianitos se robaron los corazones de miles de personas y su historia de humildad, ternura y necesidad económica, se hizo viral.

Genoveva Romero Encinas, de 85 años, y Francisco Maldonado Valenzuela, de 87, han sido los protagonistas de la red social de Favián, a quienes el público adoptó de inmediato y lograron cambiarles su vida por completo con su generosidad.

“Gracias a Dios, por medio de la página, todos los seguidores empezaron a enviarme apoyos, me preguntaron que si cómo podrían apoyarlos, les di mi número de tarjeta y empezaron a mandarme el dinero ahí.

“En una semana logré comprarle un aire acondicionado y un refrigerador; eso fue en junio y para septiembre, la casa quedó completamente remodelada. Es algo muy bonito, muy increíble en cómo, con la ayuda de las personas, pudimos cambiarle la vida a estas personas de adultos mayores”, expresó.

El joven entusiasta reconoció que la confianza que las personas depositaron en él, su honestidad y el mostrar ante la lente de la cámara de un teléfono celular la realidad verdadera, ha sido la clave de su éxito.

SE HACEN VIRALES

Luego de que sus videos con doña Beba y don Pancho se hicieron virales, “Yo Amo San Pedro de la Cueva” comenzó a ganar seguidores, especialmente porque los siguientes videos mostraban a más personas del pueblo que vivían en condiciones similares.

En su mayoría son personas mayores, como el caso de doña Ramona, de 87 años, quien vive sola con su esposo, también de 87 años, y a pesar de haber tenido nueve hijos, por distintas razones de la vida estaban casi en el desamparo y tenían que trabajar para poder comer.

Distintos personajes del pueblo fueron apareciendo en la página a través de estos dos años por las plataformas de Facebook y YouTube, donde además de contar sus historias de vida, también se muestran las actividades que realizan en la región.

La manera en que cocinan y en que preparan los platillos en el pueblo, es otra de las cosas que han enamorado al mundo, pues los videos más vistos de “Yo Amo San Pedro de la Cueva”, además de los ya mencionados, son los de cocina.

Carne con chile, obleas, ponteduros, queso regional, caldo puchero, tortillas de harina y frijoles, son algunos de los que más han gustado, además de otras personalidades de la localidad, como Alberto Figueroa Moreno, “El Pinto”, 66 años de edad.

El cariño de la gente por Favián se vio reflejado en uno de sus seguidores, Valentín Romero, residente de Bacadéhuachi, ubicado en la Sierra Oriente de Sonora, quien en 2020, como regalo de cumpleaños le compuso un corrido.

“El Corrido de Favián Lameda” fue interpretado por el propio Valentín Romero y los arreglos fueron por Sergio Lucero, otro de los seguidores, y se puede encontrar entre los videos más vistos de Facebook de “Yo Amo San Pedro de la Cueva”.

“ES UN ÁNGEL”: SEGUIDORES

A dos años de haber iniciado su labor y con las donaciones de decenas de personas, Favián Lameda Romero ha ayudado a remodelar, reparar o reconstruir alrededor de 10 viviendas en el pueblo y es considerado por muchos como un ángel.

El joven influencer ha beneficiado a más de 100 familias en el Municipio de San Pedro de la Cueva y sus rancherías, pues su gran corazón y el de sus seguidores han permitido que la ayuda llegue a más personas con verdadera necesidad económica.

REPARTE DESPENSAS

Cada mes, Favián reparte alrededor de 30 despensas entre las familias de San Pedro de la Cueva y sus comisarías, como Huépari, San José de Batuc, Nuevo Tepupa y Nuevo Suaqui, producto de las donaciones, pero también de las ganancias que obtiene por la monetización de sus videos.

“Hay mucha gente que le gusta mi labor y es muy bonito lo que me dicen, cuando vienen a visitarme me felicitan, me dicen: ‘Eres un ángel’, pero no, no es así, lo que sí me dan muchas ganas de seguir haciendo esto. Si yo hubiera planeado ponerme hacer esto, no se me hubiera logrado”, externó.

En la plataforma de YouTube, el canal de “Yo Amo San Pedro de la Cueva” fue abierto el 7 de diciembre de 2015 y en siete años ha ganado más de 256 mil suscriptores, se han publicado más de 3 mil 100 videos y tiene más de 102 millones de reproducciones.

En Facebook, Favián Lameda tiene más de medio millón de seguidores y sus publicaciones han recibido más de 200 mil “likes”, lo que lo ha posicionado en uno de los sonorenses preferidos en la red social.