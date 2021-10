VIDEO: Encuentran en Baviácora Sonora, el “oro rojo”

SEGUNDA DE TRES PARTES

La paciencia y dedicación de Francisco Alfonso López Robles enfocada en hacer germinar semillas de chiltepín para su cultivo ha rendido frutos para el pueblo de Baviácora, que ha encontrado en este producto una fuente de empleo para jóvenes y adultos.

Francisco Alfonso López Robles

Me da mucho gusto que ahora hay una fuente de empleo, si no llueve al menos hay una fuente de empleo con más seguridad de que va a haber producto, se genera muchísimo empleo, ahorita ya hay seguridad de que se puede cosechar ciertas cantidad de toneladas, incluso podría exportarse”, manifestó López Robles.

Los habitantes del Río Sonora han logrado cultivar el chiltepín y esto ha hecho que estén empezando a combinar sus labores tradicionales con la siembra de este producto.

Uno de estos casos es Miguel Ángel Benítez, de 65 años de edad, quien se había dedicado a adiestrar caballos por muchos años, pero justo en este año incursionó en la siembra del chile.

• Vista aérea de un campo de cultivo de chiltepín en Baviácora donde jóvenes y adultos se dedican a la cosecha de este chile lo que ha reactivado la economía de esta población

“AMANSA” EL CHILE

Miguel Ángel Benítez

Trabajé desde los 15 años amansando caballos y ahora le estamos haciendo la lucha al chiltepín”, externó.

Por amansar un caballo gana 5 mil pesos, le toma tres a cuatro meses por animal que doma, pero a veces alimentar al equino se complica y esta es una de las razones que incursionó en el chiltepín.

En diciembre cultivaron el almácigo o semillero, el trasplante a suelo lo hicieron en marzo y para agosto estaban las plantas midiendo los 80 centímetros y ya los frutos se estaban poniendo con su tonalidad rojiza que indican están listos para la cosecha.

La siembra ha venido a cambiar la economía de Baviácora y de los pueblos del Río Sonora, ahora los jóvenes que no tenían empleo y personas adultas se le puede ver piscando.

José Verdugo Cohen

José Verdugo Cohen, de 62 años, el hombre que cabalgaba kilómetros para recoger el “oro rojo”, fue uno de los primeros habitantes del Río Sonora que le creyó a Francisco Alfonso y sembró la variedad de su chiltepín.

Los tiempos en que José piscaba 80 litros por temporada en los cerros, enfrentándose a víboras que estaban bajo las matas o las crecidas del río, han quedado atrás, tan sólo el año pasado llenó cerca 2 mil recipientes de a litro.

Comenzó sembrar hace seis años y ha creado 16 a 23 de empleos en la temporada y la mayoría de los jornaleros son jóvenes.

Aquí doña Sara Contreras de 81 años pisca el oro rojo

FOTO: Teodoro Borbón

PAGO POR ENVASE

Cada trabajador gana 50 pesos por envase de litro que llena de chiltepín verde que corta, algunos de ellos entregan de 7 o hasta 20 litros por día.

Ahorita lo que ocupamos nosotros es un apoyo de parte del Gobierno, que hubiera una parte donde nosotros entregáramos el chiltepín... tener un precio accesible”, dijo.

Actualmente los productores venden el cultivo a quien se acerque primero y que ofrezca un mejor precio. Los compradores provienen de Hermosillo, Mexicali, Tijuana, Nuevo León, Guerrero, Chiapas y Sinaloa.

A pesar de que la calidad es aprobada por sus clientes no han podido exportarlo a los Estados Unidos después de la desgracia del 6 de agosto del 2014, cuando la empresa minera derramó tóxicos al Río Sonora.

Esto afectó a la marca de los productos de la región, sin embargo ellos ven en el chiltepín una esperanza.

FOTO: Teodoro Borbón

PISCAN Y ESTUDIAN

Jesús Francisco Maldonado Heredia

Jesús Francisco Maldonado Heredia, tiene 19 años de edad, estudia Administración de Empresas en la Universidad Estatal de Sonora, pero debido a la pandemia está llevando las clases a distancia.

Desde muy temprano llegan a piscar para evitar el calor ya que la temperatura alta y lo enchiloso de la planta produce ardor en las manos.

Como es mucho chiltepín, empiezan a arder así, ahorita este es el quinto litro que tengo, y pues te tienes que acostumbrar... echándote lodo ya se te calma”, contó.

Los guantes no son una opción porque al no tener el tacto sensible dañan el producto al aplastarlo.

Casandra María Herrera

Casandra María Herrera, de 22 años estudia Criminología en la Universidad Estatal de Sonora y aprovecha que lleva las clases a distancia para trabajar en la recolección.

Jonathan Gautrín, de 28 años, es uno de los jóvenes productores que aprendió de Francisco Alfonso. Estudió Sistemas Computacionales, estaba laborando para una empresa, pero al quedar sin empleo regresó a su terruño.

Su padre le recomendó que hablara con Francisco Alfonso y empezó a sembrar en el 2019.

• Muchos jóvenes han encontrado empleo en la recolección del chiltepín, por lo que no ven la necesidad de dejar Baviácora.

FOTO: Teodoro Borbón

CREA TÚNELES SOLARES

Jonathan Gautrin

productor de chiltepín

FOTO: BANCO DIGITAL

Jonathan cultiva tres variantes de chiltepín, pero además creó unos túneles solares para agilizar el secado del chile.

“A los túneles solares le caben hasta 600 litros, fue dada la necesidad ahora están saliendo muchos litros más, no me doy abasto con los secados tradicionales que es el de lona negra o plásticos negros en el piso, está entrando mucho chiltepín y así como esta entrando tiene que ir saliendo”, comentó.

En las tierras de Jonathan antes se sembraba alfalfa y cebada, pero en el chiltepín ha hallado el producto ideal para generar empleo y obtener mayor beneficio y así hacerles ver a los pobladores que en este lugar hay futuro.