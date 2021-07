Aspiro al mejor Gobierno en la historia de Sonora: Durazo

HERMOSILLO, Sonora.- El político originario de Bavispe, que se prepara para encabezar la administración estatal el 13 de septiembre próximo, explica que gobernará para todos, pero que tendrá particular interés en los más necesitados.

En entrevista habla sobre los retos de la seguridad en la entidad, la relación con el Poder Judicial, la oposición y el actual Gobierno.

Aquí la entrevista:

En Sonora hay zonas donde resulta difícil vivir o circular por la inseguridad como el Valle de Guaymas, Sonoyta, Caborca y otros puntos, ¿en cuánto tiempo se podría recuperar la tranquilidad en esas regiones?

Primero, una precisión son zonas, las que mencionas, que tienen altos niveles de incidencia particularmente una presencia agresiva de organizaciones criminales del crimen organizado, eso no significa que la gente no pueda transitar, la gente puede transitar, pero hay hechos de violencia que impactan de manera muy importante a la opinión pública.

¿En cuánto tiempo?, es una pregunta recurrente, no voy a comprometerme con una fecha, pero sí me voy a comprometer a que, desde el primer día, voy a optimizar la eficiencia de los esfuerzos de las dependencias federales, estatales y municipales a partir de la coordinación.

Una de las propuestas es elevar el estado de fuerza que hoy tiene la Policía Estatal que cuenta con mil elementos y se requieren 6 mil y mínimamente 4 mil; me he comprometido a que dejaré en un mínimo a 4 mil; el primer año vamos a incrementar en mil elementos.

En la reunión con los gobernadores (electos del Pacífico Norte) hablamos de crear la Universidad de la Policía, la Agencia de Investigación Estratégica, potente, fuerte, y la Agencia de Inteligencia Financiera, ya no estatal sino regional.

Sobre el titular de Seguridad, ¿será un perfil militar o civil?

En campaña yo dije que sería un personaje civil y lo menciono con toda transparencia en este momento aun y cuando preferiría un perfil que me garantizara la mayor eficacia no me limitaría en este momento a un perfil civil o a un perfil militar sino a que ese perfil me garantice la mayor eficacia.

En Sonora hay bloqueos carreteros, tomas de casetas de cobros, ¿qué hará para resolver este problema?

Ese es un problema, lo estuve viendo desde antes en mi condición de secretario de Seguridad, me tocaba una parte, hay planteamientos que hemos defendido ante Capufe, ante la SCT, otros los respetamos, pero no los compartimos.

Soy de la idea de construir con Capufe y con la SCT una solución que beneficie, que libere del pago de las casetas a las y los sonorenses que viven en

el entorno de ellas y que son usuarios frecuentes y que se les imponen costos indebidos.

¿Qué pueden esperar de usted como Gobernador, los alcaldes, diputados locales emanados de la oposición, y los partidos de oposición?

Respeto total. Yo tengo una vocación y una convicción democrática, eso me lleva a respetar la decisión de la gente, si la gente en alguna demarcación política tomó la decisión de no darnos a nosotros, a Morena, la representación, respeto la decisión.

Pudiera no respetar a alguna o alguna de los electos, pero finalmente yo respeto la decisión de la gente y en esa circunstancia trabajaré con pleno respeto, solidaridad y compromiso con quien haya resultado electo.

Para mí sí es muy importante que busquemos transparentar todos los resultados electorales porque no quiero encontrarme en una futura elección, me tocarán dos, una en tres años, otra en seis, con que se repiten las prácticas históricas de trácalas electorales.

Para mí la expresión “por el bien de todos, primero los pobres” es una expresión que inició un eslogan

muy atinado, muy exitoso, muy eficaz, pero ya dejó de ser un eslogan para traducirse en una necesidad que trasciende visiones políticas.

Ha habido gobernantes que se han acercado al Poder Judicial para posicionar a afines, ¿cómo será su relación con el Supremo Tribunal de Justicia del Estado?

Va a ser una relación de respeto porque mi vocación democrática me lleva a respetar la separación de poderes, la autonomía, nada más que se ha pervertido la interpretación teórica del concepto de autonomía porque parece que la autonomía es ahora soberanía y que en virtud de la autonomía no puede haber colaboración entre poderes, no. La ciudadanía espera que sumemos los esfuerzos para mejorar los resultados.

Por ejemplo, en la seguridad, usualmente se responsabiliza a la Policía, eso es un error porque es un eslabón de la cadena donde está la investigación, la integración de las carpetas, la consignación, la sentencia absolutoria o condenatoria del Poder Judicial o donde está el sistema de reinserción social.

Toda esta cadena es la responsable de garantizar el mejoramiento de la seguridad, y no eludo la responsabilidad que me tocará como Gobernador, lo dije durante la campaña, me aplicaré sin echar la bolita ni para arriba ni para abajo ni a los lados, pero es evidente que todas las instancias que tienen alguna parte en esta responsabilidad de mejorar la seguridad tienen que sumar su esfuerzo sin regateos y sin prejuicios. Ni me invaden ni los invado, pero sí somos corresponsables, tenemos que sumar nuestro esfuerzo con visión de Estado sin mezquindades sin preocupaciones.

Si en el proceso entrega-recepción del Gobierno estatal detectan irregularidades en el manejo de recursos, ¿hasta qué acciones llegaría?

Primeramente, el proceso de entrega-recepción es para conocer a profundidad la situación que se encuentra la administración pública estatal.

Numero dos, si hay información que nos permita suponer una irregularidad, primero se acude a la instancia responsable de esa información para que nos aclare si no aclara a satisfacción se dará parte a los órganos internos de control para que procedan según establece la ley, promoveremos que cualquier presunta irregularidad se dé parte a la autoridad.

No vamos a cubrir a nadie, no hay ningún motivo para cubrir a nadie, no tenemos compromiso con nadie que no sea la ciudadanía que emitió su voto a nuestro favor y le vamos a corresponder.

Decía que había que romper con “ese grupo de poder político y económico hegemónico”, que por décadas había estado en Sonora, con su llegada al Gobierno, ¿dónde queda este grupo?

Este grupo hegemónico, lo voy a decir, lo dije, lo reiteré durante la campaña y no voy a salir ahora con una hipocresía. Este grupo que subordinó históricamente al Gobierno del Estado no tendrá injerencia alguna en mi Gobierno, punto, porque parte de nuestro objetivo es separar al poder político del poder económico y si bien vamos a gobernar para todos, vamos a tener particular interés en atender primero a los más necesitados, gobernaremos para todos.

No iremos contra nadie como una decisión política predeterminada, cualquier acción contra alguien será en virtud de la información que permita sustentar una denuncia, no habrá denuncia por motivaciones políticas, eso se tiene que acabar no habrá espionaje, no habrá sanciones periodísticas contra nadie, no habrá intrigas a través de columnas políticas, quiero cambiar todo eso que ha sido una práctica común, retrógrada de nuestra clase política.

Yo fui víctima de eso, pretendieron presentar una denuncia contra mi padre por despojo por razones políticas, afortunadamente hubo en la ex Procuraduría del Estado gente que recibió la información con responsabilidad y decidió que no era procedente abrir una investigación, pero no soy el único afectado por ese tipo de prácticas que lamentablemente se impulsaron desde el actual Gobierno, desde la Secretaría de Gobierno, tengo los documentos firmados por un ex subprocurador; ese tipo de prácticas tienen que quedar atrás.

¿Qué opinión tiene de la administración de la gobernadora Claudia Pavlovich?

Creo que pudieron haberse hecho mayores esfuerzos en algunos ámbitos particularmente en el de la seguridad. Estoy obligado a expresar mi respeto al actual Gobierno porque he encontrado un cambio de actitud que facilita el proceso de entrega-recepción y aun cuando en campaña expresé algunas críticas que tendrían validez en este momento, no es mi interés repetirlas para no afectar el ambiente de armonía política que hemos ido construyendo con la Gobernadora y que ha facilitado extraordinariamente este proceso, que me permite ganar tres meses, para mí ese tiempo es oro molido.

¿Su esposa tendrá participación en el DIF estatal?

Mi esposa me va a ayudar como siempre lo ha hecho, me va a apoyar, es una persona extraordinariamente dispuesta, con una gran sensibilidad, con un gran compromiso, pero también con una gran sencillez y con una gran discreción, no busca escaparates, no busca reflectores y no va a tener ninguna función oficial, pero me va a apoyar desde un ámbito particular con toda la solidaridad que me ha mostrado invariablemente como mi esposa, como madre de mis hijos, como pareja.

Estaría otra persona al frente de este organismo.

¿QUÉ ES PARA USTED...?

CUARTA TRANSFORMACIÓN:

• Esencia de nuestro proyecto de cambio.

SONORA:

• Gran potencial para recuperar su grandeza.

ESTILO DE GOBIERNO:

• Abierto, democrático, transparente, honesto y socialmente comprometido.

CONTRAPESOS:

• Democráticos, más que bienvenidos.

SINDICATOS:

• Respeto total en un marco de libertad a la decisión de los trabajadores.

CRÍTICA:

• Abierto, bienvenida, enriquecedora con sencillez, con humildad, con respeto.

FRACASO:

• Espero no tener ninguno, pero si los hubiera hay que recuperarnos, hay levantarnos sin lamernos las heridas para seguir adelante, no hay que tenerle miedo porque si no, nos paralizamos

ÉXITO:

• Total, aspiro al mejor Gobierno en la historia de nuestro Estado.