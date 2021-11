Será una Navidad difícil: Buscarán madres de Hermosillo estirar salario ante alza de precios en productos

HERMOSILLO, Sonora.- A madres de familia les preocupa el alza en los precios de los productos que consumen comúnmente, además de los que en ocasiones buscan porque mencionaron que ya no les alcanza.

Después de los costos en la canasta básica, los productos en los que más han visto reflejado su aumento son juguetes, prendas y dispositivos portátiles.

En todos los aspectos ha subido mucho, juguetes, ropa, calzado, alimento, hemos batallado un poco porque los niños nomás piden y no saben el valor de las cosas, está muy difícil o también están mal acostumbrados”, indicó Ema Martínez Figueroa.

María Imelda León Quintero relató que no sólo es el alimento, sino también los servicios públicos y los gastos necesarios los que ya no puede costear.

“Venimos de la Costa, de Tastiota y batallamos mucho, el gas antes costaba 600 pesos y ahorita está en mil, es mucho para que te dure dos meses, aparte uno tiene que pagar la escuela, luz, agua, todo eso”, señaló.

Todo quieren, todo se necesita y no hay para tanto, luego la situación que tenemos es que casi no hay trabajo’, lamentó.

Evitar cosas que compraba antes o comprar menos es la solución que encontró Susan Valenzuela Rodríguez, quien comentó que también batalla como los demás, pero agradece tener un trabajo con el que puede sostener a su familia.

Hay personas que no pueden comprar un juguete de 400 pesos, ahorita muchas cosas que antes estaban en 2 mil pesos están muchísimo más caras’, comentó.

Las madres manifestaron que buscarán una forma de administrarse pues a comparación del año pasado, esperan no gastar mucho en las festividades de este año con la cena y los regalos de Navidad.

“Ya hablamos con el más grande, a él ‘Santa’ le va a traer sólo una caja de legos, pero escogió la más cara que trae como 900 piezas, al más pequeño le van a amanecer dos cajitas y una espada láser de esas económicas”, detalló Ema Martínez.

Los hijos de María Imelda este año no van a recibir regalos de Navidad pues explicó que los pequeños tendrían que escoger entre juguetes o una cena para Nochebuena.

Ahorita caminando la más pequeña me pidió un juguete de los de bolitas (pop it), le digo que eso no sirve, que es eso o un hot dog”, expuso.