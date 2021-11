Irrita a consumidores y comerciantes de Sonora alza de la canasta básica

HERMOSILLO, Sonora.- Comerciantes y consumidores expresaron estar descontentos con el aumento de precios de la canasta básica ya que en algunos productos se han “disparado” respecto a lo registrado el año pasado.

Alberto Sandoval Olivarría, encargado de la Frutería Borbón en el Mercado Municipal número 1, mencionó que el tomate gordo se incrementó casi en 50% porque en noviembre del año pasado lo vendía en alrededor de 25 pesos y ahora está en cerca de 40 pesos.

A diferencia del año pasado por la pandemia no se movieron mucho los precios, en lo que va de este año todos los artículos se han subido, no ha habido precios baratos, uno que otro artículo baja pero muy breve”, dijo.

También indicó que el chile verde, que normalmente está al alza, nunca había llegado a más de 40 pesos y de 30 que costaba el año pasado, ahora los tiene en 45 pesos.

Los chiles picosos, lo que viene siendo el caribe, serrano y jalapeño, de alrededor de 25 pesos, se disparó hasta 75 u 80 el kilo, en porcentaje estoy hablando fácil más del 100%”, detalló.

La consumidora Raquel Reyes Martínez dijo que con los incrementos a los precios de los productos les ha afectado porque no es suficiente con la pensión que recibe su esposo y la última semana antes de que se les deposite el monto la sienten muy pesada.

"En el huevo es donde he visto reflejado mucho el aumento, yo compraba dos carteras de blanquillos por 70 pesos antes y ahora 110, entonces subió mucho”, apuntó.

La encargada de la carnicería “Las Güeritas Árzate”, Guadalupe Básaca Ruiz, destacó que la carne de res subió de 75 pesos a entre 80 u 85 y la carne para menudo, de 75 pesos, aumentó 15 pesos en promedio.

“Los clientes se sorprenden, hay gente que se dedica a vender sus taquitos de barbacoa y todo eso, ha afectado en mi negocio el aumento pero gracias a Dios aquí estamos”, declaró.

RESIENTEN ABARROTEROS

También en las tiendas de abarrotes han visto los aumentos de diversas mercancías, principalmente en la manteca vegetal, animal y en el aceite para cocinar.

“Acabo de comprar aceite y lo voy a tener que volver a subir, antes comprabas un aceite de 20 pesos, ahorita no lo compras ni en menos de 40, muy caro todo”, dijo Fernanda Vázquez Bracamontes, encargada del abarrotes “El Tata”, ubicado en el Mercado Municipal número 1.

Lo que regularmente compraba para surtir en su tienda con 50 mil pesos, dijo que no alcanza ni para una cuarta parte de lo que cuesta todo ahora.

El aceite yo lo tenía en 30 pesos o 32, ahorita lo tengo en 47.50, la manteca la tenía en 15 y ahorita la tengo en 23 pesos”, agregó Nereida Galindo Parra, dueña del abarrotes “Bacanora” en la colonia Centro.

Productos como la tortilla de harina, de maíz, el litro de leche y los frijoles, expuso que sufrieron un aumento algo considerable para sus clientes.

“Los frijoles los vendía en 17 pesos el kilo y ahorita los tengo en 19, a veces sí me dice la clientela algo, pero les digo que no soy yo, yo no pongo los precios, si me lo indican yo los tengo que aumentar”, contó.

José Antonio Rodríguez tiene una tienda en la avenida José María Escrivá de Balaguer en la colonia Villas del Palmar.

Ahorita agarré en 460 pesos el (tomate) saladés y el bola también, la caja con 13 kilos cada caja, han subido casi al doble todos los productos, el aceite de cocina también subió mucho”, expresó.

El aceite es uno de los productos que más alza han tenido, aseguró, por ejemplo el aceite Capullo de 800 mililitros estaba en 40 pesos en el año 2020, ahora lo tiene en 64 pesos.

“Compré una caja de aceite Capullo hace tres meses y no se ha vendido, me quedan cinco piezas de una caja”, comentó.

Consideró que el producto que más elevó su precio fue la harina Maseca, ya que el paquete de 10 kilos pasó de 120 pesos que costaba en el 2020 a 160 que vale en este año 2021.