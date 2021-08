Economía en Sonora: "Todo está muy caro", Hermosillenses gastan más en la canasta alimentaria

HERMOSILLO.- Pese a que redujeron la compra en los productos de la canasta básica, los hermosillenses aumentaron el gasto en sus hogares de un 30 hasta un 60% en el primer semestre de 2021 con relación al mismo periodo de 2019, de acuerdo a datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

El Coneval informó que el 28.3% de los sonorenses registró en el primer trimestre de 2021 un ingreso inferior al costo de la canasta alimentaria, lo que representó una reducción de 1.6 puntos porcentuales con relación al cuarto trimestre de 2020.

La inflación del más de 5% que ha predominado a nivel nacional desde abril de 2021, ha provocado un incremento en los precios de los cárnicos, huevos, tortillas, limón, tomate y otros productos de la canasta alimentaria.

En un sondeo realizado por EL IMPARCIAL, los ciudadanos también destacaron que han tenido que comprar marcas “patitos” en algunos productos para poder hacerle frente a los gastos alimentarios.

Santa Leonor Caraveo comenta que ha tenido que remplazar marcas que acostumbraba comprar, esto por el aumento de precios.

Lo que he estado haciendo es comprar los productos de las marcas más baratas para que me alcance, y pues la leche y los pañales ya no los compro yo, no me alcanza, todo está muy caro”.