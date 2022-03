Día de la mujer en Sonora: Paquita estudia una carrera de hombres

HERMOSILLO, Sonora.- Es una carrera de hombres, le dijo su padre a Francisca Lorena Zepeda Miramontes cuando le contó que entraría al Instituto Tecnológico de Hermosillo a estudiar la Licenciatura en Informática.

La ahora docente relata que su plan era estudiar Sicología, pero su padre le prohibió estudiar en la Universidad de Sonora por los conflictos que había en la época y se fue al ITH, ya que también es muy buena escuela.

Según el estudio vocacional mi perfil era para ser contador público, pero a mí no me gustaba para nada, yo quería Sicología pero en ese tiempo sólo había dos opciones, la Unison y la UVM, pero en la Uni estaban los conflictos y en la UVM no había manera de pagarla, recuerda.

Cuando me dijo eso que era una carrera de hombres yo le comenté que había otras muchachas que estudiaban lo mismo, mentira, dice entre risas, nomás conocía a otra amiga que quería entrar y yo me animé por ella.

POCAS MUJERES

Una vez que entró se dio cuenta que eran pocas las mujeres que estudiaban esa carrera, cerca de 20 jóvenes, de las cuales varias desertaron y quedaron menos de quince.

Era conocido el ITH como la Isla de los Hombres, todavía estaba esa ideología de que las ingenierías eran sólo para ellos, comenta, nosotros fuimos la segunda generación de 1980 a 1984, éramos muy pocas mujeres en una escuela llena de hombres.

Aunque estuvo durante cuatro años en una escuela donde más del 80% de los alumnos eran hombres, Paquita como la conocen cariñosamente, no se sintió discriminada.

Nunca me sentí menos, creo que mi actitud fue lo que me ayudó. El saber mi valor como mujer y lo que podía hacer, reflexiona, mis compañeros muy respetuosos y así como los maestros.

EN EL CAMPO LABORAL

Una vez que salió del ITH, Paquita se integró a la planta docente y en la que fue su escuela cuando un compañero de trabajo, un adulto mayor, no la reconoció como autoridad.

Después me hice jefa de departamento y fue cuando le hacía solicitudes, pero no me hacía caso, expone, supongo que porque él tenía esa idea de antes de que las mujeres no podíamos tener puestos así.

Al poco tiempo, su compañero cambió su actitud y después lograron tener una relación laboral agradable.

PREPARARSE

Para Paquita, el ser mujer no ha sido un impedimento para desarrollarse en el ámbito de la Informática y ha logrado seguir preparándose y conseguir un lugar de trabajo con el cual ha podido sacar adelante a sus hijos.

Mi consejo es que las jóvenes se preparen, puntualiza, que sepan su valor para que no las hagan sentir menos.

¿POR QUÉ ESTE DÍA?

