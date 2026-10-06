Denuncian agresiones del Bortac contra activistas que defendían el álamo “La Abuela”; al menos 12 detenidos y varios lesionados en Lochiel

El álamo La Abuela fue derribado el 5 de octubre tras 71 días de defensa. | Crédito: Manuel Jiménez

Sonoran Desert informó que al menos 12 personas fueron detenidas y algunas fueron empujadas contra una cerca de púas; un activista permanece en la cima del álamo del lado mexicano.

LOCHIEL, AZ.- Más de 50 elementos de la Unidad Táctica de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos (Bortac, por sus siglas en inglés), habrían sido los responsables de hacer un cerco perimetral para impedir que los activistas estadounidenses defendieran la vida del último álamo “La Abuela” en Lochiel, agrediendo a algunas personas que intentaron intervenir.

La irrupción en propiedad privada y el campamento de 71 días

La asociación sin fines de lucro “Sonoran Desert” informó que los elementos de la Patrulla Fronteriza irrumpieron a la fuerza en una propiedad privada y en el sitio de un campamento que ya llevaba 71 días instalado bajo un antiguo álamo que se encontraba en el trazado del segundo muro fronterizo propuesto por las autoridades estadounidenses.

Los activistas sostienen que los oficiales no presentaron ninguna orden judicial y, en punto de las 6:30 horas del 5 de octubre, comenzaron a destruir las tiendas de campaña y, de manera agresiva, obligaron a los defensores de la tierra a alejarse del “Árbol la Abuela”, alrededor del cual se habían reunido para una ceremonia al amanecer.

Los activistas también informaron que por lo menos 12 personas que defendían el árbol fueron detenidas por los oficiales. Posteriormente los trabajadores de la empresa contratista realizaron algunos cortes al álamo, para posteriormente ser derribado con maquinaria pesada.

Las agresiones y la atención médica a los activistas

El informe de “Sonoran Desert” establece que algunos de los activistas fueron empujados por los agentes fronterizos contra una cerca de alambre de púas, por lo que fue necesario brindarles atención médica por las lesiones provocadas. Además, señalaron que otros defensores de la tierra fueron pisoteados en el cuello.

Cabe señalar que el campamento se había instalado en la zona desde el 29 de julio, donde los activistas lograron defender el legendario álamo por 71 días, sin embargo, a través de la fuerza, los llamados defensores de la tierra fueron sometidos por los oficiales.

El activista que permanece en la cima del álamo del lado mexicano

Erick Meza, coordinador fronterizo para Sierra Club, dijo que actualmente un activista se encuentra en la cima del álamo que se encuentra dentro de territorio mexicano y una parte sobre la línea trazada para la construcción del muro fronterizo, por lo que se espera que continúen las tensiones en la zona.

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