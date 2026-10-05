Protección Civil mantiene vigilancia en Playa El Cochórit y pide evitar el mar por condiciones marítimas

Empalme tiene 30 kilómetros de playas vírgenes, siendo El Cochórit, El Sol y Las Calaveras las que conforman un espectácular trío de color azul turquesa. | Foto: Archivo GH

Las mareas altas coinciden con escurrimientos y agua remanente de las lluvias recientes.

La Coordinación Municipal de Protección Civil de Empalme mantiene vigilancia preventiva en Playa El Cochórit ante las condiciones marítimas y el oleaje registrados en la zona.

Para este 5 de octubre, la dependencia informó los horarios y niveles de las mareas y pidió a la población evitar ingresar al mar, mantenerse alejada de zonas de rompiente o rocosas y extremar precauciones en sectores bajos cercanos a la costa.

El aviso ocurre después de que la Coordinación Estatal de Protección Civil de Sonora informara sobre afectaciones por el incremento en el nivel del mar en zonas bajas de Guaymas, Empalme y Yavaros, donde se registró ingreso de agua en sectores cercanos al litoral y áreas habitacionales.

Según la dependencia estatal, el fenómeno estuvo relacionado principalmente con el ciclo de pleamar astronómica, que coincidió con escurrimientos y agua remanente de las lluvias recientes.

Estas son las mareas previstas para Playa El Cochórit

De acuerdo con el aviso de Protección Civil Empalme, durante este 5 de octubre se contemplan los siguientes niveles y horarios:

Pleamar: 1.5 m a las 08:47 horas

1.5 m a las 08:47 horas Pleamar: 1.3 m a las 18:22 horas

1.3 m a las 18:22 horas Bajamar: 0.6 m a las 00:50 horas

0.6 m a las 00:50 horas Bajamar: 1.3 m a las 14:52 horas

La dependencia llamó a tomar precauciones especialmente en las zonas bajas, debido a que las mareas altas pueden coincidir con escurrimientos y condiciones marítimas que favorezcan el ingreso de agua en sectores vulnerables.

Te puede interesar: Sonora declara emergencia en 13 municipios por el huracán Polo con 29 mil 230 personas afectadas y más de 8 mil viviendas dañadas

¿Por qué hay riesgo de ingreso de agua en zonas bajas?

El aviso preventivo se da en un contexto de afectaciones registradas recientemente en distintos puntos de la costa de Sonora.

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que el incremento en el nivel del mar afectó zonas bajas de Guaymas, Empalme y Yavaros. En algunos sectores se presentó ingreso de agua en áreas cercanas al litoral y zonas habitacionales.

La dependencia explicó que la situación estuvo relacionada principalmente con la pleamar astronómica, que coincidió con escurrimientos y agua que permanecía en algunas zonas después de las lluvias recientes.

Esta combinación favoreció la presencia de inundaciones temporales y dificultó que el agua pudiera desalojarse rápidamente, sobre todo en sectores bajos y con drenaje limitado.

Protección Civil pide evitar ingresar al mar

Ante las condiciones reportadas, Protección Civil Empalme recomendó a la población evitar ingresar al mar y no acercarse a zonas de rompiente o áreas rocosas.

También pidió extremar precauciones en los sectores bajos próximos a la costa, donde las condiciones pueden favorecer el ingreso de agua.

La recomendación es particularmente relevante para quienes acudan a Playa El Cochórit durante el periodo señalado, ya que las condiciones marítimas pueden cambiar y combinarse con el comportamiento de las mareas y los escurrimientos.

Piden vigilar a niñas, niños y adultos mayores

Protección Civil también pidió mantener especial vigilancia sobre niñas, niños y adultos mayores.

La recomendación busca evitar que estas personas se acerquen a zonas donde pueda presentarse oleaje, rompiente o acumulación de agua.

Ante cualquier situación de emergencia, la dependencia recordó a la población que puede comunicarse al 9-1-1.

¿Qué debe tomar en cuenta la población?

Para quienes se encuentren en Playa El Cochórit o en sectores cercanos a la costa, el llamado de Protección Civil es:

Evitar ingresar al mar.

No acercarse a zonas de rompiente.

Mantenerse alejado de áreas rocosas.

Extremar precauciones en zonas bajas.

Vigilar especialmente a niñas, niños y adultos mayores.

Atender las indicaciones de las autoridades.

Llamar al 9-1-1 ante cualquier emergencia.

La vigilancia preventiva se mantiene mientras las condiciones marítimas y el comportamiento del agua representan un factor de riesgo en sectores vulnerables de la costa.

Te puede interesar: Censan viviendas dañadas por el huracán Polo en Navojoa para definir posibles apoyos de reparación o reconstrucción