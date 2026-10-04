Sonora declara emergencia en 13 municipios por el huracán Polo con 29 mil 230 personas afectadas y más de 8 mil viviendas dañadas

El ejido Cruz de Piedra, en Empalme, presentó zonas inundadas tras las lluvias generadas por el huracán Polo. Más de 8 mil 152 viviendas registraron daños según el Boletín Oficial. | FOTO: JULIÁN ORTEGA

Navojoa, Cajeme y Empalme concentran las mayores afectaciones a viviendas; hay cuatro puentes y más de 400 kilómetros de caminos rurales dañados.

Un total de 13 municipios de Sonora fueron declarados en estado de emergencia por las afectaciones derivadas del fenómeno meteorológico Huracán Polo, el cual dejó alrededor de 29 mil 230 personas afectadas de manera directa durante su paso por Sonora.

Los 13 municipios declarados en emergencia

Según información publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, el pasado 1 de octubre fueron los municipios de Cajeme, Navojoa, Pitiquito, Empalme, Huatabampo, Bácum, Etchojoa, Álamos, Quiriego, Suaqui Grande, Rosario, San Ignacio Río Muerto y Benito Juárez donde se presentó el mayor número de daños y, por lo tanto, entraron en esta categoría.

Las más de 8 mil 152 viviendas con daños

Fueron las afectaciones a viviendas las más recurrentes que registró el informe, con más de 8 mil 152 casos registrados, entre las cuales destacan 4 mil 900 viviendas con daños en Navojoa, mil 800 en Cajeme y 810 en Empalme.

Benito Juárez registró 180 viviendas con afectaciones; Bácum, 79; Álamos, 76; San Ignacio Río Muerto y Rosario, 64 y 60, respectivamente; mientras que municipios como Pitiquito, Huatabampo, Etchojoa y Quiriego presentaron 50 o menos.

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Cuatro puentes carreteros y más de 400 kilómetros de caminos rurales dañados

El Boletín documentó un total de cuatro puentes carreteros con daños, tres de ellos en la carretera Ejido Juan Rodríguez, ubicada en Empalme, y la caída del puente de acceso al municipio de Suaqui Grande, ubicado en la carretera Tecoripa-Suaqui Grande.

También presentaron daños más de 400 kilómetros de caminos rurales y terracerías en Navojoa, Álamos y Rosario Tesopaco.

Ocho tramos carreteros quedaron sin circulación, como es el caso de la Carretera 362, que conduce a la comunidad de Cebampo; Carretera 172; las carreteras 137 y 168, ubicadas en La Calle 26; Carretera Estatal No. 121; Carretera Federal 15, a la altura del kilómetro 80; camino rural a Empalme y el camino rural a la comunidad de Tonichi.

Las acciones de prevención y atención

Con esta declaración, expone el informe, la autoridad estableció y coordinó acciones de prevención, auxilio y atención inmediata para salvaguardar la vida, integridad y salud de la población afectada.

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