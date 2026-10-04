Marea alta provoca ingreso de agua en zonas bajas de Guaymas, Empalme y Yavaros; Protección Civil emite recomendaciones

El fenómeno se relaciona con la pleamar astronómica y agua remanente de las lluvias recientes, no con una nueva marea de tormenta

GUAYMAS. — La Coordinación Estatal de Protección Civil de Sonora informó este domingo sobre afectaciones provocadas por el incremento en el nivel del mar en zonas bajas de Guaymas, Empalme y Yavaros, donde se registró ingreso de agua en sectores cercanos al litoral y áreas habitacionales.

De acuerdo con la dependencia, el fenómeno estuvo relacionado principalmente con el ciclo de pleamar astronómica, que coincidió con escurrimientos y agua remanente de las lluvias registradas recientemente.

Esta combinación favoreció la presencia de inundaciones temporales y dificultó el desalojo rápido del agua en sectores bajos y con drenaje limitado.

¿La marea alta está relacionada con el huracán Polo?

Protección Civil aclaró que, aunque existen antecedentes por el reciente paso del huracán Polo, los reportes indican que la marea se comportó dentro de parámetros normales.

Por ello, las afectaciones registradas no se atribuyen a una nueva marea de tormenta.

La dependencia explicó que este tipo de incrementos en el nivel del mar puede presentarse de manera recurrente durante los próximos periodos de marea alta, principalmente en sectores costeros bajos, esteros y zonas con drenaje limitado.

¿Qué recomienda Protección Civil?

Ante el riesgo de nuevas acumulaciones de agua, las autoridades pidieron a la población tomar precauciones, especialmente en las zonas cercanas al litoral.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Evitar transitar o ingresar a zonas inundadas, ya sea a pie o en vehículo.

No intentar cruzar vialidades donde el nivel o la corriente del agua represente un riesgo.

Mantenerse alejado de bordes de esteros, canales, muelles y zonas costeras durante la pleamar.

Proteger vehículos, documentos y objetos de valor en sectores susceptibles a inundación.

Mantener libres de basura las coladeras y desagües cercanos a las viviendas.

Protección Civil pidió a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y evitar exponerse innecesariamente en zonas donde se presente acumulación de agua.

En caso de una situación de riesgo o emergencia, la población puede comunicarse de inmediato al 911.

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