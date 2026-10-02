Crece el número de damnificados tras el paso de Polo por Sonora mientras trabajan para recuperar caminos en cuatro comunidades de Guaymas y mantienen el apoyo a familias en refugios temporales

Autoridades de los tres niveles de Gobierno recorren calles de Guaymas para atender a las familias afectadas por “Polo”. FOTO: ESPECIAL

Las autoridades revisan puentes y accesos, evalúan las necesidades de las comunidades y mantienen un operativo con 6 mil 517 elementos.

GUAYMAS, SONORA.— Un total de 360 personas reciben apoyo en refugios temporales tras el paso del huracán “Polo” por Sonora, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) en su reporte, mientras continúan las labores de evaluación y recuperación en las comunidades afectadas.

En Guaymas, las autoridades trabajan para restablecer las vías de comunicación en Las Guásimas, Adolfo de la Huerta, El Yaqui y Mariano Escobedo, además de brindar atención a las familias de La Guarida del Tigre como parte del operativo.

¿EN QUÉ COMUNIDADES DE GUAYMAS TRABAJAN PARA RECUPERAR CAMINOS?

Las labores de rehabilitación de vías de comunicación se concentran en estas cuatro comunidades:

Las Guásimas.

Adolfo de la Huerta.

El Yaqui.

Mariano Escobedo.

En La Guarida del Tigre también se mantiene el apoyo a las familias, como parte de la atención posterior a las afectaciones registradas en comunidades de Guaymas, Empalme y Suaqui Grande.

Las acciones incluyen auxilio a la población, evaluación de daños, limpieza y rehabilitación de caminos.

Personal de distintas dependencias participa en las labores de evaluación y apoyo a las comunidades afectadas en Guaymas. FOTO: ESPECIAL





REFUGIOS TEMPORALES MANTIENEN ATENCIÓN A LAS FAMILIAS

Según la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), 360 personas reciben atención en refugios temporales mientras continúan los trabajos de recuperación en sus comunidades.

La cifra corresponde al reporte del operativo en Sonora y no presenta un desglose de las personas albergadas por municipio.

Además, más de 100 servidores públicos realizan recorridos para identificar las necesidades de las familias y establecer las acciones prioritarias.

REVISAN PUENTES Y CAMINOS EN EMPALME Y OTROS MUNICIPIOS

En Benito Juárez, Suaqui Grande y Empalme, las autoridades revisan las condiciones de puentes y caminos para determinar los trabajos necesarios para recuperar la conectividad.

En Navojoa y San Ignacio Río Muerto continúa el apoyo a las familias y la evaluación de las necesidades de las comunidades.

También se realizan labores de vigilancia y evaluación en:

Bavispe.

Yécora.

Bácum.

Etchojoa.

Estos recorridos permiten establecer las prioridades de atención en las localidades afectadas.

CONTINÚAN LAS REPARACIONES DEL MALECÓN DE HUATABAMPO

En Huatabampo siguen los trabajos de reparación del malecón, a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur).

Estas labores forman parte de las acciones para rehabilitar infraestructura y restablecer la comunicación terrestre en distintos puntos del Estado.

Por otra parte, en la ruta 17, entre Nacozari y Agua Prieta, se mantiene vigilancia para contribuir a la seguridad de los automovilistas.

MÁS DE 6 MIL ELEMENTOS PARTICIPAN EN EL OPERATIVO TRAS POLO

El operativo coordinado por la CEPC cuenta con personal de los tres niveles de Gobierno y equipo destinado a la atención de las comunidades:

6 mil 517 elementos.

Más de mil vehículos.

171 equipos de maquinaria pesada.

El despliegue atiende labores de auxilio, evaluación, limpieza y rehabilitación de caminos.

En estas acciones participan la Secretaría de Bienestar, el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (Cecop), DIF Sonora y la Secretaría de Gobierno, entre otras dependencias.