Censan viviendas dañadas por el huracán Polo en Navojoa para definir posibles apoyos de reparación o reconstrucción

El Gobierno del Estado realiza un recorrido en Navojoa para identificar y documentar los daños. FOTO: ESPECIAL

Coves registró a 514 familias en cinco comunidades; la atención dependerá de las afectaciones identificadas y las gestiones presupuestales.

NAVOJOA, Sonora.- Las viviendas afectadas por el huracán “Polo” en cinco comunidades de Navojoa fueron revisadas mediante recorridos casa por casa de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (Coves), que censó a 514 familias para documentar los daños y conocer sus condiciones.

Los resultados permitirán analizar las posibles alternativas de atención, que podrían incluir materiales para mejorar las viviendas o acciones de reconstrucción en casos de afectaciones estructurales. Para ello, será necesario cuantificar los requerimientos y realizar las gestiones presupuestales ante la Secretaría de Hacienda.

¿EN QUÉ COMUNIDADES DE NAVOJOA SE REALIZÓ EL CENSO?

El director general de Coves, Pedro Fontes Ortiz, informó que, al cierre de la semana reportada, se habían censado 514 familias en las localidades de:

Mezquital.

Buiyacusi.

Guaymitas.

San Francisco.

Chihuahuita.

El levantamiento de información se realizó en coordinación con la Secretaría del Ayuntamiento, mediante visitas a los hogares para identificar y documentar las afectaciones ocasionadas por el fenómeno meteorológico.

¿CÓMO SE DEFINIRÁN LOS POSIBLES APOYOS PARA VIVIENDA?

Fontes Ortiz explicó que los recorridos se llevaron a cabo en seguimiento a la instrucción del gobernador Alfonso Durazo de conocer los daños en los hogares y dar seguimiento a las necesidades de las familias.

Atendimos la instrucción del señor gobernador de revisar cada caso de las familias cuyas viviendas resultaron afectadas. Primero realizamos la evaluación de los daños y, en función de las afectaciones identificadas, se valorarán las posibles alternativas de atención”, señaló.

Con base en los resultados del censo, se analizarán y cuantificarán los daños para determinar las alternativas que podrían aplicarse:

Materiales para el mejoramiento de las viviendas , de acuerdo con las afectaciones identificadas.

, de acuerdo con las afectaciones identificadas. Acciones de reconstrucción, en caso de daños estructurales.

Para avanzar en estas medidas, será necesario cuantificar los requerimientos y gestionar el presupuesto correspondiente ante la Secretaría de Hacienda.

ENTREGAN MIL 238 PAQUETES ALIMENTARIOS A FAMILIAS

De manera complementaria, y en coordinación con el DIF Municipal, se entregaron mil 238 paquetes alimentarios a familias de las comunidades atendidas.

En otras localidades de Navojoa también se han realizado labores de auxilio a habitantes de Bacabachi y Jirocobampo afectados por las lluvias de Polo, con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.