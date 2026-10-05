Magdalena cierra las fiestas de San Francisco Javier con saldo blanco tras diez días de peregrinaciones

Autoridades municipales informaron que el operativo coordinado con los tres niveles de gobierno y Cruz Roja no registró incidentes relevantes.

MAGDALENA.- Tras diez días en el que miles de peregrinos, turistas y pobladores locales visitaron el pueblo mágico de Magdalena por las fiestas de San Francisco Javier, las autoridades municipales informaron que las festividades culminaron sin incidentes relevantes o de alto impacto.

La oficina de comunicación social del ayuntamiento dio a conocer que durante las últimas dos semanas, se puso en marcha un operativo coordinado con instituciones de seguridad de los tres niveles de gobierno, además del apoyo de la Cruz Roja Mexicana, el departamento de Bomberos y cuerpos de rescate.

En los operativos implementados principalmente en la Plaza Juárez, Plaza Monumental, Paseo Guadalajara y calles aledañas, se coordinaron elementos de la Secretaría de Protección Ciudadana y de la Policía Estatal de Seguridad Pública.

El reconocimiento a las corporaciones participantes

Antonio Flores, comisionado general de la Secretaría de Protección Ciudadana o Policía Municipal de Magdalena, también reconoció la colaboración de la Unidad de Protección Civil, Cruz Roja, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Policía Municipal de Santa Ana y demás instituciones que estuvieron presentes para brindar seguridad, atención y auxilio a la ciudadanía.

En el comunicado oficial del Ayuntamiento de Magdalena se reconoció el comportamiento responsable de los comerciantes que brindaron sus productos a los visitantes, quienes también contribuyeron para que las celebraciones culminaran con saldo blanco.

La ruta de peregrinación Nogales-Magdalena sin incidentes graves

Cabe señalar que en la ruta de peregrinación más larga de Nogales a Magdalena, de aproximadamente 80 kilómetros, la Comisaría de Seguridad Pública de Nogales informó que no se reportaron incidentes de gravedad.

Crédito: Manuel Jiménez

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