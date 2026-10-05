Edición México
Suscríbete
Ed. México

El Imparcial / Sonora / Magdalena

Magdalena cierra las fiestas de San Francisco Javier con saldo blanco tras diez días de peregrinaciones

Autoridades municipales informaron que el operativo coordinado con los tres niveles de gobierno y Cruz Roja no registró incidentes relevantes.

Magdalena cierra las fiestas de San Francisco Javier con saldo blanco tras diez días de peregrinaciones

Las festividades culminaron sin incidentes relevantes tras diez días. | Crédito: Manuel Jiménez

MAGDALENA.- Tras diez días en el que miles de peregrinos, turistas y pobladores locales visitaron el pueblo mágico de Magdalena por las fiestas de San Francisco Javier, las autoridades municipales informaron que las festividades culminaron sin incidentes relevantes o de alto impacto.

La oficina de comunicación social del ayuntamiento dio a conocer que durante las últimas dos semanas, se puso en marcha un operativo coordinado con instituciones de seguridad de los tres niveles de gobierno, además del apoyo de la Cruz Roja Mexicana, el departamento de Bomberos y cuerpos de rescate.

En los operativos implementados principalmente en la Plaza Juárez, Plaza Monumental, Paseo Guadalajara y calles aledañas, se coordinaron elementos de la Secretaría de Protección Ciudadana y de la Policía Estatal de Seguridad Pública.

Nación Tohono O’odham emite recomendaciones para sus peregrinos que viajarán a Magdalena a venerar a San Francisco Javier

Sonora

Nación Tohono O’odham emite recomendaciones a sus peregrinos

El reconocimiento a las corporaciones participantes

Antonio Flores, comisionado general de la Secretaría de Protección Ciudadana o Policía Municipal de Magdalena, también reconoció la colaboración de la Unidad de Protección Civil, Cruz Roja, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Policía Municipal de Santa Ana y demás instituciones que estuvieron presentes para brindar seguridad, atención y auxilio a la ciudadanía.

En el comunicado oficial del Ayuntamiento de Magdalena se reconoció el comportamiento responsable de los comerciantes que brindaron sus productos a los visitantes, quienes también contribuyeron para que las celebraciones culminaran con saldo blanco.

La ruta de peregrinación Nogales-Magdalena sin incidentes graves

Cabe señalar que en la ruta de peregrinación más larga de Nogales a Magdalena, de aproximadamente 80 kilómetros, la Comisaría de Seguridad Pública de Nogales informó que no se reportaron incidentes de gravedad.

Crédito: Manuel Jiménez

Crédito: Manuel Jiménez

Te puede interesar: Derriban el útlimo álamo “La Abuela”, de 200 años de antigüedad, para continuar el muro fronterizo en la zona de Lochiel de Arizona; activistas fueron rodeados durante una ceremonia

Sigue nuestro canal de WhatsApp

Recibe las noticias más importantes del día. Da click aquí

Te recomendamos

Temas relacionados

Boletín

Suscríbete gratis y sigue informado

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

WhatsApp

526621861024

Suscribete a nuestro canal y recibe las últimas noticias.

Telegram

t.me/elimparcial

Visita nuestro canal y suscríbete

Síguenos
El Imparcial Light

Un sitio de Grupo HealyGrupo Healy © Copyright Impresora y Editorial S.A. de C.V. Todos los derechos reservados