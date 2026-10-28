Agresión armada contra instalaciones de la AMIC en Magdalena de Kino deja un agente muerto; FGJES investiga

Los disparos ocurrieron la noche de este miércoles en la colonia Centro y las autoridades realizan diligencias para identificar a los responsables

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) inició una investigación por la agresión contra las instalaciones de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), ocurrido la noche de este miércoles en Magdalena de Kino, donde perdió la vida un agente de la corporación.

Los hechos se registraron aproximadamente a las 19:44 horas, cuando se realizaron disparos de arma de fuego desde el exterior del edificio de la AMIC, ubicado en la colonia Centro, resultando lesionado Alberto Guzmán Aguiar, elemento adscrito a la Base Operativa, quien falleció en el lugar.

En la zona se encuentran elementos de la AMIC, de la 45/a. Zona Militar de DEFENSA, de Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), Policía Municipal y personal de Servicios Periciales, quienes realizan el procesamiento de la escena y las diligencias para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.

La FGJES condena esta agresión contra un integrante de sus filas y mantiene las investigaciones correspondientes para llevar ante la justicia a quienes resulten responsables, al tiempo que expresa sus condolencias y solidaridad con la familia, compañeros y seres queridos del agente fallecido.

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