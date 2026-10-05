Obispo encuentra una profunda conexión entre San Francisco Javier y el padre Kino

El Padre Kino dedicó su vida al servicio del Evangelio y de los pueblos del norte de Sonora y sur de Arizona.

José Luis Cerra Luna resaltó las similitudes entre ambos misioneros y llamó a mantener presente su ejemplo de servicio y evangelización.

NOGALES.- Debido a la noble labor que realizó el misionero jesuita, Eusebio Francisco Kino (Padre Kino), en el norte de Sonora y sur de Arizona, el obispo de la diócesis de Nogales, José Luis Cerra Luna, encontró una profunda conexión entre la vida del misionero y San Francisco Javier, hombre venerado por la fe católica como santo.

Cerra Luna reconoció la labor del Padre Kino en su trabajo de evangelización del norte de Sonora y sur de Arizona, encontrando su obra una importante similitud en la obra de San Francisco Javier, quien es venerado en la región.

“Las personas del Padre Kino y de San Francisco Javier están profundamente unidas. La imagen yaciente de San Francisco Javier no lo representa descansando, sino en el momento culminante de una vida entregada a la misión, hasta la muerte, cuando estaba a punto de cumplir su anhelo de llegar a China.

“De modo semejante, el Padre Kino consumió su vida en el servicio del Evangelio y del bien de nuestros pueblos, soñando llegar a la incógnita América Septentrional. Su compañero, el Padre Velarde, escribió sobre él que murió como había vivido, con extrema humildad y pobreza”, expresó el obispo.

Cerra Luna también mencionó, tras la culminación de las fiestas de San Francisco Javier, que estas fechas renuevan en los pueblos el fervor de la fe, de la esperanza y de la caridad mediante peregrinaciones, celebraciones y profundas expresiones de piedad popular, las cuales, están llenas de simbolismo.

“Mantengamos nuestra mirada en estos grandes misioneros, modelos de santidad y de celo apostólico para la Iglesia de hoy. Oremos especialmente para que Dios conceda el milagro necesario para la pronta beatificación del Venerable Padre Kino”, concluyó.