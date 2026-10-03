Ante el cierre de las fiestas de San Francisco Javier, peregrinos de Nogales a Magdalena deben extremar precauciones por el aumento del tránsito; habrá vigilancia hasta el lunes 5 de octubre

La Policía de Nogales mantiene la vigilancia durante los últimos días de la peregrinación hacia Magdalena. FOTO: MANUEL JIMÉNEZ

Los caminantes pueden recibir apoyo gratuito en el tramo a Cibuta; la Policía recomienda llevar linterna y chaleco reflejante, así como caminar en grupo.

NOGALES, SONORA.- Ante el aumento del flujo vehicular previsto de Nogales hacia Magdalena por el cierre de las fiestas de San Francisco Javier, la Policía Municipal exhortó a los peregrinos a extremar precauciones durante el trayecto y mantenerse en las zonas seguras indicadas por las autoridades.

El operativo especial de seguridad continuará hasta el lunes 5 de octubre, debido a que algunas personas realizarán la caminata durante el domingo 4. Hasta el reporte de este sábado, la Comisaría General de Seguridad Pública Municipal informó que se mantiene saldo blanco y sin incidentes graves en la jurisdicción de Nogales.

QUÉ PRECAUCIONES DEBEN TOMAR LOS PEREGRINOS HACIA MAGDALENA

Luis Arturo Corrales Ley, comisario general de Seguridad Pública, indicó que en estos últimos días se prevé un incremento del tránsito de Nogales hacia Magdalena, por lo que pidió a los caminantes mantenerse atentos durante el recorrido.

Para realizar la peregrinación, recomendó:

Utilizar linterna y chaleco reflejante .

. Llevar calzado cómodo .

. Caminar en grupo .

. Mantenerse en las zonas seguras indicadas por las autoridades.

indicadas por las autoridades. Atender las recomendaciones de las corporaciones que participan en el operativo.

“Lo más importante es que las personas realicen su recorrido de manera segura, atiendan las recomendaciones de las autoridades y eviten cualquier conducta que pueda poner en riesgo su integridad o la de los demás”, comentó.

VIGILANCIA PARA PEREGRINOS CONTINUARÁ HASTA EL 5 DE OCTUBRE

Aunque el cierre de las festividades está programado para el domingo 4 de octubre, Corrales Ley señaló que el operativo preventivo se mantendrá hasta el lunes.

Explicó que la vigilancia se realiza de manera coordinada entre distintas corporaciones de seguridad y protección civil, y continuará debido a que algunas personas harán el recorrido durante el domingo.

El comisario reiteró el llamado a extremar precauciones durante la caminata y evitar conductas que pongan en riesgo a los peregrinos o a otras personas.

DÓNDE RECIBIR APOYO GRATUITO DURANTE LA PEREGRINACIÓN

En el tramo de Nogales a Cibuta se encuentran instalados módulos de atención para los peregrinos, informó Corrales Ley.

El funcionario invitó a los caminantes a acercarse a estos puntos cuando requieran atención o apoyo gratuito durante su recorrido hacia Magdalena.

SALDO BLANCO EN EL TRAMO CORRESPONDIENTE A NOGALES

Corrales Ley indicó que la peregrinación transcurre sin incidentes graves en el tramo correspondiente a la jurisdicción de Nogales.

El balance de saldo blanco se refiere a ese sector del recorrido, donde la Policía Municipal mantiene el operativo especial ante el paso de los caminantes.