Cae Cristián Rubén “N” por el doble homicidio de Fuente de Piedra donde murió un menor de 13 años; le aseguran un AK-47 y 35 envoltorios de crystal

Los tres detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público. | Crédito: Gamaliel González

La AMIC capturó en flagrancia a tres sujetos en la colonia Ley 57 de Hermosillo; aseguraron un AK-47 recortado 35 envoltorios de crystal y cartuchos útiles.

HERMOSILLO.- Una persona relacionada con el doble homicidio en la colonia Fuente de Piedra, donde perdió la vida un menor de 13 años de edad, fue detenida y con él dos hombres que lo acompañaban, los cuales contaban con antecedentes delictivos.

Los hechos violentos del 5 de octubre

Gustavo Rómulo Salas Chávez, titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora, en rueda de prensa informó que los hechos violentos en la colonia Fuente de Piedra ocurrieron el pasado 5 de octubre.

Se registró un ataque en la colonia Fuente de Piedra, donde perdieron lamentablemente la vida dos personas. Entre ellas un adolescente de 13 años de edad y una persona más resultó lesionada”, explicó.

La persona lesionada fue trasladada para un hospital para atención médica, se encuentra atendida y resguardada por personal de la propia Policía.

La captura en flagrancia en la colonia Ley 57

Salas Chávez había adelantado que uno de los probables responsables del doble homicidio había sido identificado, trabajaban en capturarlo y existían órdenes de aprehensión relacionados con otros hechos delictivos.

Con base en lo anterior, podemos informar que elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (Amic) lograron la captura en flagrancia de tres sujetos que se encontraban en la colonia Ley 57 de Hermosillo”, destacó.

Los detenidos fueron identificados como Cristián Rubén “N.”, quien es uno de los presuntos responsables del doble homicidio en el fraccionamiento Fuente de Piedra.

Al momento de su captura se encontraba acompañado de otros dos hombres identificados como Arturo “N.”, y Jorge “N.”.

Crédito: FGJE Sonora

El aseguramiento del AK-47 y el crystal

Durante el operativo los elementos de la Amic aseguraron un fusil AK-47, un arma automática kalesnikoff 47, de los conocidos como “cuerno de chivo”, tipo recortado.

Además de cartuchos útiles, así como 35 envoltorios de una sustancia al aparecer “crystal”.

Elementos de la Amic aseguraron un fusil AK-47. | Crédito: FGJE Sonora

Los antecedentes de Cristián Rubén “N” y Jorge “N”

Rómulo Chávez añadió que Cristián Rubén “N.”, ya contaba con orden de aprehensión por participar con dos hombres más al haber efectuado diversos disparos de arma de fuego, contra una persona y sus bienes inmuebles.

Por su parte, Jorge “N.”, cuenta con un orden de aprehensión vigente por homicidio calificado, cometido en noviembre de 2025 en la colonia de San Luis, además de contar con registros relacionados por delitos contra la salud.

Los tres detenidos a disposición del Ministerio Público

Los tres detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público por delitos cometidos en flagrancia, tanto por la droga encontrada consigo como por la posesión de un arma de fuego de uso exclusivo y reservado para las Fuerzas Armadas.

Aseguró que la Fiscalía continuará con los procedimientos legales competentes para complementar los mandamientos judiciales vigentes y solicitar las órdenes de captura.

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