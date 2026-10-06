Fiscalía identifica a un agresor por la muerte de un menor de 13 años en la colonia Fuente de Piedra en Hermosillo

La Fiscalía ya identificó a uno de los agresores. | Crédito: Especial GH

Gustavo Salas Chávez dijo que los hechos ocurrieron el lunes por la noche en un lugar señalado por la venta de droga; dos personas murieron y una resultó lesionada.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora ya tiene identificado a uno de los agresores responsables de la muerte de un menor de 13 años en la colonia Fuente de Piedra.

El Fiscal Gustavo Salas Chávez declaró que los hechos se registraron el lunes por la noche en un lugar señalado por la venta de droga, donde dos personas perdieron la vida, entre ellos un menor de edad y otro resultó lesionado.

El mensaje del fiscal sobre la búsqueda de los responsables

Ya tenemos identificados a uno de los agresores, y no vamos a parar a detenerlo, es lo que le puedo decir, y que por supuesto están relacionados los agresores con otros hechos delictivos previos, los cuales también ya contamos con la documentación y de parte de la Policía Ministerial, estamos tras la búsqueda y la captura de los responsables de este, sumado a otros”, expresó.

Al tratarse de un menor de edad, el fiscal se reservó información detallada sobre los particulares de la víctima, pero recalcó que se trabaja para la captura de los responsables.

Los hechos del lunes 05 de octubre

La noche de este lunes, alrededor de las 20:59 horas, se registró un ataque armado en el exterior de un domicilio ubicado en la calle Fuente de Cristal, en la colonia Fuentes de Piedra, al norte de Hermosillo.

De acuerdo con reportes preliminares, en el lugar fueron asesinados Juan José “N”, de 27 años, quien contaba con un registro por narcomenudeo, y un menor de 13 años.

Además, Juan Enrique “N”, de 18 años, resultó herido por impactos de arma de fuego y fue trasladado para recibir atención médica; los reportes oficiales indicaron que tenía un antecedente por robo.

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