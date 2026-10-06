Alfonso Durazo niega contratos con empresas señaladas por lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa y apunta a gobiernos anteriores

El gobernador aseguró que existe un padrón que excluye a empresas relacionadas con lavado.

El gobernador de Sonora aseguró que su administración no mantiene ni ha mantenido relación con las empresas citadas por un reportaje y explicó que hay un padrón de proveedores que las excluye.

Alfonso Durazo Montaño afirmó que su gobierno no mantiene ni ha mantenido contratos con empresas señaladas por lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa, como lo menciona el reportaje de un medio nacional.

El gobernador del estado aseguró que durante su administración no ha habido alguna relación con estas empresas mencionadas en dicho reportaje.

El gobierno no mantiene ni ha mantenido absolutamente alguna relación con las empresas que se citan en el reportaje. Es probable que gobiernos anteriores sí”, dijo.

El padrón de proveedores que excluye empresas

Durazo Montaño detalló que para evitar que el gobierno se involucre con estas empresas existe un padrón donde, en caso de que haya empresas que pudieran estar relacionadas a casos como lavado de dinero, sale del padrón.

Hay un registro de proveedores de tal manera que cuando surja información, nosotros la tomamos en cuenta y revisamos que en ese padrón no haya ninguna que haya posibilidades de ofrecer un servicio, sale en automático de ese padrón”, dijo.

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