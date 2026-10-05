Edición México
Suscríbete
Ed. México

El Imparcial / Hermosillo / Ataque armado

Ataque armado deja dos personas muertas y un joven lesionado en Fuentes de Piedra

Un menor de 13 años y un hombre de 27 años fueron ultimados en el exterior de un domicilio, mientras un joven de 18 años resultó herido y fue trasladado para recibir atención médica

Ataque armado deja dos personas muertas y un joven lesionado en Fuentes de Piedra

La agresión ocurrió durante la noche en la colonia Fuentes de Piedra, donde dos personas murieron por impactos de arma de fuego y un joven resultó lesionado.

Dos personas, entre ellas un menor de 13 años de edad, fueron ultimadas con arma de fuego la noche de hoy, en la colonia Fuentes de Piedra.

Los hechos, de acuerdo a reportes oficiales, se suscitaron a las 20:59 horas, en el exterior de un domicilio ubicado en la calle Fuente de Cristal, al Norte de la ciudad.

Según dicha información, el lugar se trataba de un punto de venta de droga, vinculado a un grupo delictivo generador de violencia.

Ataque armado deja un hombre sin vida en Pedregal de la Villa

Hermosillo

Ataque armado deja un hombre sin vida en Pedregal de la Villa

El reporte confirmó que las personas sin vida eran un hombre, de 27 años de edad, identificado como Juan José “N”, y un menor de 13 años.

Además, un joven de 18 años resultó lesionado por impacto de arma de fuego, por lo que fue trasladado para recibir atención médica. El joven fue identificado como Juan Enrique “N”.

Los reportes oficiales confirmaron que Juan José “N” contaba con registro por narcomenudeo, mientras que Juan Enrique “N” tenía antecedente por robo.

Sigue nuestro canal de WhatsApp

Recibe las noticias más importantes del día. Da click aquí

Te recomendamos

Temas relacionados

Boletín

Suscríbete gratis y sigue informado

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

WhatsApp

526621861024

Suscribete a nuestro canal y recibe las últimas noticias.

Telegram

t.me/elimparcial

Visita nuestro canal y suscríbete

Síguenos
El Imparcial Light

Un sitio de Grupo HealyGrupo Healy © Copyright Impresora y Editorial S.A. de C.V. Todos los derechos reservados