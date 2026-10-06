Familiares de Marianne Santacruz se manifiestan en el Hospital Fernando Ocaranza por retraso en cirugía urgente por un tumor en el nervio óptico

La joven de 18 años requiere una cirugía urgente por un meningioma del nervio óptico. | Foto: Julián Ortega

La joven de 18 años requiere una intervención urgente según una oncóloga pediatra; su madre denuncia que no hay médicos insumos ni quirófanos desde el 11 de septiembre.

Familiares de Marianne SantaCruz se manifestaron afuera del Hospital General del Estado de Sonora Issste “Doctor Fernando Ocaranza”, debido a un retraso en la atención médica que requiere la joven de 18 años, quien padece un meningioma del nervio óptico.

La solicitud de cirugía urgente

Berenice Salazar, mamá de Marianne, comentó que acudieron al hospital para solicitar la cirugía que requiere su hija, luego de que una oncóloga pediatra les indicó que debía realizarse a la brevedad.

Acudimos a la institución para solicitar una cirugía que nos comentó la oncóloga pediatra que debía ser a la brevedad, más sin embargo acudimos aquí y nos dicen que no tienen médicos, insumos, ni quirófanos”, señaló.

Desde el 11 de septiembre, dijo, han enfrentado esta problemática, por lo que actualmente cuentan con un amparo, el cual ingresaron desde julio, debido a que no cuentan con los ingresos suficientes para hospedarse en la Ciudad de México, donde también acuden para que su hija reciba atención médica.

Foto: Julián Ortega

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Los síntomas que comenzaron a los 17 años

Marianne Elizeth Santacruz Salazar, de 18 años, detalló que a los 17 años comenzó a presentar visión borrosa y dolores de cabeza.

Agregó que acudieron al hospital, donde permaneció internada durante un tiempo, y posteriormente fue enviada a la Ciudad de México para realizarle una biopsia y determinar si el tumor era maligno.

La cirugía programada para abrir el ojo

El ojo se quedó cerrado completamente y la cirugía que estaba programada era para abrir el ojo y no retirarlo”, explicó.

Al vivir con esta enfermedad, aseguró, se siente mal y presenta dolores de cabeza o molestias únicamente en el ojo derecho.

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