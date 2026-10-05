Familia solicita atención médica urgente para joven de 18 años ante riesgo de perder la visión

Berenice Salazar solicitará atención médica para su hija Marianne, quien requiere una cirugía para extirpar una tumoración en el ojo derecho ante el riesgo de perder la visión.

Berenice Salazar se manifestará frente al Hospital Dr. Fernando Ocaranza del ISSSTE para solicitar que se realice la cirugía que requiere su hija Marianne

Ante el riesgo de que su hija Marianne pierda la visión por completo, Berenice Salazar se va a manifestar el día de mañana frente al Hospital Dr. Fernando Ocaranza del ISSSTE, para solicitar que se realice a la brevedad la cirugía que requiere la joven para extirpar una tumoración en su ojo derecho.

Salazar, quien también es trabajadora de salud, explicó que en septiembre acudieron a una cita médica en el Hospital 20 de Noviembre, en Ciudad de México, donde una resonancia magnética mostró un crecimiento importante de la tumoración en el ojo derecho de Marianne, por lo que la especialista de oncología determinó que requería una cirugía a la brevedad.

Esto tomó mayor gravedad debido a que Marianne ya perdió la visión del ojo izquierdo por el mismo motivo, en diciembre del año pasado, y si sucede lo mismo con el ojo derecho, quedaría ciega.

“Marianne en diciembre del año pasado perdió la visibilidad del ojo izquierdo, por el mismo tumor, y ahora está en riesgo de perder el derecho, que es lo que queremos evitar”, explicó.

Debido a que la familia no cuenta con los recursos para permanecer durante una estancia prolongada en Ciudad de México y a que Berenice también padece un tumor en la cabeza, la especialista realizó un envío para que la cirugía pudiera efectuarse en Hermosillo.

Al llegar y solicitar el procedimiento al ISSSTE, el personal de salud le comentó que no contaban con el personal suficiente para atender a Marianne y que no sería posible realizar la cirugía en el hospital.

“Acudimos al ISSSTE y los médicos de aquí, el doctor Rubio, nos comentó que no tenían los médicos suficientes para atender a mi hija, y que no podían sacar un paciente para meterla a ella y realizar la cirugía”, relató.

Desesperada, Berenice se va a manifestar mañana, a las 08:00 horas, para exigir que se respete el derecho a la salud de su hija, de 18 años, y solicitar que se subrogue su atención a un hospital donde puedan realizarle el procedimiento.

Pidió a las autoridades estatales ayudarla para que esto sea posible, y a la Federación garantizar condiciones de salud dignas para sus derechohabientes.