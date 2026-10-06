Caravana por la Vida en Hermosillo será el 17 de octubre para promover la detección oportuna del cáncer de mama

DIF Hermosillo se suma al Hospital San José y a Fundación 3 Campanadas para promover el autocuidado y la detección oportuna del cáncer de mama. FOTO: ESPECIAL

La convocatoria busca llevar a más familias el mensaje de autocuidado y la importancia de realizar estudios médicos a tiempo.

HERMOSILLO, Sonora.- La 12 edición de la Caravana por la Vida se realizará el sábado 17 de octubre, a las 8:00 horas, con punto de partida en el bulevar Morelos final, para promover la cultura de la prevención y concientizar sobre la detección oportuna del cáncer de mama.

DIF Hermosillo, Hospital San José y Fundación 3 Campanadas invitan a la población a sumarse al recorrido. Para quienes participen con vehículos, la recomendación es llegar desde las 6:30 horas, a fin de facilitar su ordenamiento antes de la salida.

CUÁNDO Y DÓNDE SERÁ LA CARAVANA POR LA VIDA

Los datos para acudir a la actividad son:

Fecha: Sábado 17 de octubre de 2026.

Sábado 17 de octubre de 2026. Punto de reunión y salida: Bulevar Morelos final.

Bulevar Morelos final. Llegada recomendada: Desde las 6:30 horas para organizar los vehículos participantes.

Desde las 6:30 horas para organizar los vehículos participantes. Inicio del recorrido: A las 8:00 horas.

La llegada anticipada permitirá ordenar el contingente antes de comenzar la caravana.

DIF HERMOSILLO LLAMA A FORTALECER EL AUTOCUIDADO

La presidenta de DIF Hermosillo, Patricia Ruibal Zaragoza, destacó la trascendencia de sumar voluntades con el sector salud y la sociedad civil para multiplicar el mensaje preventivo y lograr que más familias tomen conciencia sobre el autocuidado.

Octubre nos recuerda esto, que debemos cuidarnos, debemos de cuidar a nuestros familiares porque ¿Quién no tiene un familiar que ha padecido cáncer de mama? Estar pendientes porque podemos salvar vidas con una detección a tiempo”, dijo.

DETECCIÓN OPORTUNA DEL CÁNCER DE MAMA

En la invitación estuvieron presentes América Ariyoshi, presidenta de Fundación 3 Campanadas, y Melissa López, jefa de comunicación, así como Luis Eduardo García, director médico de Hospital San José Hermosillo, y Enrique Ávila Monteverde, director médico de Oncología San José.

Los especialistas compartieron estadísticas de la enfermedad y enfatizaron la importancia de la autoexploración periódica y los estudios médicos a tiempo.

Como orientación complementaria, según el Instituto Mexicano del Seguro Social, las acciones de detección incluyen la autoexploración desde los 20 años, la exploración clínica desde los 25 y la mastografía de tamizaje cada dos años para mujeres de 40 a 69 años, incluso sin síntomas.