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Paseo en moto termina en detención: Pareja llevaba marihuana y radios de frecuencia en Villas de Alarcón 2

Ángel Isaac “N”, de 20 años, y Paulina “N”, de 22, fueron detenidos tras ser sorprendidos a bordo de una motocicleta sin placas y con faltas al reglamento de tránsito al poniente de Mexicali.

Paseo en moto termina en detención: Pareja llevaba marihuana y radios de frecuencia en Villas de Alarcón 2

cortesía

Mexicali,B.C.- Una pareja fue detenida por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) luego de que presuntamente les fueran aseguradas siete bolsas con marihuana y dos radios portátiles en el fraccionamiento Villas de Alarcón 2.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Cerezal y Pastrana, donde agentes municipales detectaron una motocicleta Itálika FT125, de color negro y sin placas, en la que viajaban un hombre y una mujer a exceso de velocidad y sin casco de protección.

De acuerdo con el reporte policial, los oficiales les marcaron el alto mediante código y sirena, pero los ocupantes reaccionaron con insultos y una actitud hostil hacia los agentes, por lo que se realizó una inspección corporal precautoria.

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Durante la revisión, al hombre le localizaron siete bolsas de plástico transparente que contenían marihuana, mientras que a la mujer le aseguraron dos radios portátiles de color negro con frecuencia.

Los detenidos fueron identificados como Ángel Isaac “N”, de 20 años, y Paulina “N”, de 22 años, quienes fueron trasladados a la Comandancia Central de la DSPM para posteriormente ser puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

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