Paseo en moto termina en detención: Pareja llevaba marihuana y radios de frecuencia en Villas de Alarcón 2

Ángel Isaac “N”, de 20 años, y Paulina “N”, de 22, fueron detenidos tras ser sorprendidos a bordo de una motocicleta sin placas y con faltas al reglamento de tránsito al poniente de Mexicali.

Mexicali,B.C.- Una pareja fue detenida por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) luego de que presuntamente les fueran aseguradas siete bolsas con marihuana y dos radios portátiles en el fraccionamiento Villas de Alarcón 2.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Cerezal y Pastrana, donde agentes municipales detectaron una motocicleta Itálika FT125, de color negro y sin placas, en la que viajaban un hombre y una mujer a exceso de velocidad y sin casco de protección.

De acuerdo con el reporte policial, los oficiales les marcaron el alto mediante código y sirena, pero los ocupantes reaccionaron con insultos y una actitud hostil hacia los agentes, por lo que se realizó una inspección corporal precautoria.

Durante la revisión, al hombre le localizaron siete bolsas de plástico transparente que contenían marihuana, mientras que a la mujer le aseguraron dos radios portátiles de color negro con frecuencia.

Los detenidos fueron identificados como Ángel Isaac “N”, de 20 años, y Paulina “N”, de 22 años, quienes fueron trasladados a la Comandancia Central de la DSPM para posteriormente ser puestos a disposición de las autoridades correspondientes.