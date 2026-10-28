Golpea a su pareja con un celular y la estrangula; detienen a dos hombres por agresiones contra mujeres en Mexicali

Los casos ocurrieron durante la madrugada en Puertas del Sol y Hacienda de las Torres. l Foto: Cortesía

Los casos ocurrieron durante la madrugada en Puertas del Sol y Hacienda de las Torres; una de las víctimas, de 23 años, fue hospitalizada y la otra sufrió lesiones graves en un ojo.

Mexicali, Baja California.-Un hombre presuntamente golpeó a su pareja con un teléfono celular y le dejó marcas de estrangulamiento en el cuello, mientras que en otro caso un joven habría agredido a su madre hasta causarle lesiones graves en un ojo. Ambos hechos se registraron durante la madrugada de este miércoles en Mexicali y derivaron en la detención de los señalados.

De acuerdo con la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), el primer reporte se recibió alrededor de la 1:38 horas en el fraccionamiento Puertas del Sol, donde una mujer de 23 años denunció agresiones por parte de su pareja sentimental, identificado como César “N”, de 28 años.

La víctima relató a los agentes que el hombre llegó a su domicilio en estado de ebriedad y con una actitud agresiva. Según su testimonio, le quitó el teléfono celular y la golpeó en la cabeza con el aparato.

La mujer también presentaba lesiones en los brazos y la espalda, además de marcas de estrangulamiento en el cuello. Paramédicos la trasladaron a un hospital para recibir atención médica, mientras que policías detuvieron al señalado.

Agrede a su madre en Hacienda de las Torres

El segundo caso ocurrió alrededor de las 3:41 horas, luego de que vecinos del fraccionamiento Hacienda de las Torres reportaron gritos provenientes de una vivienda.

En el lugar, los agentes auxiliaron a una mujer de 46 años que presentaba varios golpes en el rostro. La víctima señaló que su hijo, identificado como Marcos “N”, de 23 años, había adoptado una actitud violenta y se le abalanzó a golpes, provocándole lesiones graves en el ojo izquierdo.

El joven fue detenido por los policías municipales.

Ambos fueron turnados a la Fiscalía

La DSPM informó que los dos hombres fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), que determinará su situación jurídica.

El comunicado policial relaciona los casos con los delitos de probable feminicidio en grado de tentativa y violencia familiar, respectivamente. La responsabilidad de los señalados deberá establecerse ante las autoridades competentes.