Sujeto armado y con dos órdenes de aprehensión es detenido en la Segunda Sección

El hombre se identificó como Luis Daniel “N”, originario de Mexicali y durante una revisión preventiva, le encontraron el cuchillo oculto entre su ropa. Foto: Cortesía

Policías municipales lo intervinieron luego de que lo observaron gritando groserías a los peatones.

Mexicali, B.C.- Un hombre de 49 años que tenía dos órdenes de aprehensión vigentes por lesiones calificadas y violencia familiar fue detenido por agentes de la Policía Municipal en la colonia Segunda Sección, donde también le encontraron un cuchillo de aproximadamente 22 centímetros de largo.

La detención ocurrió entre la avenida Francisco I. Madero y la calle F, luego de que los agentes observaron al hombre gritando groserías a los peatones, por lo que se acercaron para intervenir.

El hombre se identificó como Luis Daniel “N”, originario de Mexicali, y durante una revisión preventiva le encontraron el cuchillo oculto entre su ropa.

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Confirman órdenes de aprehensión vigentes

Al verificar sus datos a través del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C5), los agentes confirmaron que contaba con dos órdenes de aprehensión activas: una por lesiones calificadas y ataque peligroso, y otra por violencia familiar.

El sujeto fue detenido y trasladado a la comandancia central, para posteriormente quedar a disposición de la autoridad competente.