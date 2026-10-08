Ataque armado deja un hombre muerto en la Ampliación Solidaridad Social

El área fue acordonada y permanece bajo resguardo de las autoridades.

Mexicali,B.C.- Un ataque a balazos registrado la mañana de este jueves en un terreno baldío de la colonia Ampliación Solidaridad Social dejó a un hombre de aproximadamente 47 años sin vida, mientras autoridades mantienen la búsqueda de otra persona que habría resultado lesionada.

De acuerdo con el reporte de las corporaciones policiacas, a las 06:28 horas se recibió una llamada al número de emergencias que alertaba sobre un hombre herido de bala, posiblemente sin vida, en la avenida Francisco de Paula y calle Rubén Martínez Villena.

En el reporte se indicó que la víctima se encontraba tirada en una esquina, por lo que agentes de la Policía Municipal acudieron al lugar, donde confirmaron el hallazgo y solicitaron la presencia de paramédicos de Cruz Roja, quienes determinaron que el hombre ya había fallecido.

Sobre lo ocurrido, testigos aseguraron haber observado un vehículo de color negro que huyó de la zona a exceso de velocidad, aunque no pudieron precisar la marca ni el modelo.

También señalaron que había otra persona lesionada, por lo que agentes municipales intentaron localizarla mediante un dron; sin embargo, al cierre de esta nota no se había dado a conocer su paradero.

Agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron las investigaciones correspondientes y confirmaron que el cuerpo presentaba al menos tres impactos de arma de fuego.

En la escena fueron localizados cuatro casquillos percutidos, al parecer calibre .45, los cuales quedaron bajo resguardo como parte de las investigaciones.