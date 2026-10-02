Detienen a presunto ladrón de despacho Dávila; abogado no se conforma y presenta videos de policías partícipes durante el robo

De acuerdo con la carpeta de investigación, el imputado, identificado como Joel “N”, habría ingresado durante la madrugada del 25 de septiembre a una notaría ubicada en la colonia Primera Sección. Foto: Cortesía

El afectado entregó tres grabaciones a la Sindicatura Municipal, en las que aseguró que agentes permitieron que el intruso continuará revisando y saqueando el inmueble.

Mexicali, B.C.- Tres videos en los que presuntamente se observa a policías municipales cuidando el despacho jurídico mientras un hombre revisaba y sacaba objetos del mismo fueron entregados a la Sindicatura Municipal por el abogado Jaime Dávila Galván, propietario del inmueble afectado durante un robo ocurrido el pasado viernes.

La presentación de las grabaciones ocurre después de que el presunto responsable de ingresar al inmueble, causar daños y sustraer objetos fuera detenido y vinculado a proceso por los hechos.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el imputado, identificado como Joel “N”, habría ingresado durante la madrugada del 25 de septiembre a una notaría ubicada en la colonia Primera Sección, donde presuntamente causó daños para entrar y fue sorprendido con una caja de metal y diversos objetos.

Te puede interesar: Ladrón se hace pasar por guardia ante policías para seguir robando en despacho de abogados

Investigan actuación de policías

Durante el mismo hecho, el hombre habría ocasionado daños en una oficina contigua dentro del predio, donde opera el despacho jurídico de Dávila Galván.

El abogado señaló que la detención del presunto responsable no pone fin al caso, pues ahora busca que se investigue la actuación de los agentes municipales que acudieron al lugar.

Detalló que en los videos entregados a la Sindicatura se observa a elementos de Seguridad Pública abrir cajones para revisar su contenido y alumbrar con sus lámparas al intruso mientras este busca entre los compartimientos y arroja objetos al piso.

El abogado afirmó que previamente sostuvo una reunión con la alcaldesa, el síndico, el secretario del Ayuntamiento y el director de Seguridad Pública, quienes, señaló, le manifestaron su apoyo y se comprometieron a realizar una investigación sobre lo ocurrido.

Aseguró que el director de Seguridad Pública mantiene la postura de que no existen evidencias suficientes para señalar una actuación irregular por parte de los agentes.

Dávila Galván manifestó que no está de acuerdo con que, en caso de acreditarse alguna responsabilidad, los policías reciban únicamente sanciones menores y adelantó que mantendrá las acciones legales, administrativas y patrimoniales contra los servidores públicos involucrados.

El abogado también señaló que, una vez garantizada la reparación de los daños materiales ocasionados al inmueble, contempla otorgar el perdón legal al presunto responsable material de los hechos, debido a que se trata de una persona de la tercera edad.

La investigación sobre la actuación de los agentes municipales quedará ahora en manos de las autoridades correspondientes.