Edición México
Suscríbete
Ed. México

El Imparcial / Mexicali / futbol

Scorpions consigue su primera victoria en la Liga Universitaria de Fútbol Femenil

Las bicampeonas vencieron 3-2 a Inter Álamo en el campo Nacozari, con doblete de Karime Aviña, para sumar sus primeros tres puntos después de tres jornadas.

Scorpions consigue su primera victoria en la Liga Universitaria de Fútbol Femenil

Scorpions consiguió su primera victoria en el torneo de Liga de la Liga Universitaria de Fútbol Femenil (LUFF), luego de vencer 3-2 a Inter Álamo en un partido disputado en el campo Nacozari l Foto cortesía

Por Jesús Cota  

Agregar EL IMPARCIAL en

MEXICALI, Baja California. -Scorpions consiguió su primera victoria en el torneo de Liga de la Liga Universitaria de Fútbol Femenil (LUFF), luego de vencer 3-2 a Inter Álamo en un partido disputado en el campo Nacozari.

Con este resultado, y luego de tres jornadas, las actuales bicampeonas marchan en la séptima posición con tres unidades, producto de una victoria y dos derrotas.

Muy rápido en el encuentro, Karime Aviña adelantó a Scorpions con un fuerte derechazo dentro del área para el 1-0 al minuto 8. Después, Romina Heredia incrementó la ventaja con otro disparo para el 2-0 al 26’.

Cachanilla Edwin Soto se acerca al Mundial Sub 20 con México

Mexicali

Cachanilla Edwin Soto se acerca al Mundial Sub 20 con México

Antes de llegar al descanso, Álamo se acercó por obra de Lourdes López, quien marcó el 2-1 al 33’. En la segunda mitad, Karime aportó su doblete con otro disparo dentro del área para el 3-1 al 57’. Por último, René Barragán dejó las cifras finales de 3-2 al 74’.

Por otro lado, Cimarronas ganó 2-0 ante Valparaíso Virreyes. Ingrid Pérez se encargó de abrir el marcador antes de finalizar el primer tiempo, con el 1-0 al 37’. En la segunda mitad, Denisse Rodríguez selló el triunfo al 83’.

En el duelo que cerró la jornada, Valparaíso Soccer venció 1-0 a Cachanillas. El único tanto del encuentro llegó al minuto 33, cuando Marcela Pazos apareció dentro del área para marcar el gol del triunfo

Sigue nuestro canal de WhatsApp

Recibe las noticias más importantes del día. Da click aquí

Te recomendamos

Temas relacionados

Boletín

Suscríbete gratis y sigue informado

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

WhatsApp

526621861024

Suscribete a nuestro canal y recibe las últimas noticias.

Telegram

t.me/elimparcial

Visita nuestro canal y suscríbete

Síguenos
El Imparcial Light

Un sitio de Grupo HealyGrupo Healy © Copyright Impresora y Editorial S.A. de C.V. Todos los derechos reservados