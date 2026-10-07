Scorpions inicia la defensa del tricampeonato con derrota ante Calafia

El campeón de la LUFF no logró completar seis jugadoras y perdió 2-0 por incomparecencia en la Jornada 1 de la temporada 2026-2027.

Mexicali,B.C.- Scorpions no logró completar su plantel y comenzó con el pie izquierdo la defensa del tricampeonato dentro de la Liga Universitaria de Fútbol Femenil (LUFF), al perder 2-0 ante Calafia en el campo CREA.

El encuentro inició con apenas seis jugadoras de Scorpions en el terreno de juego. Sin embargo, después de cumplirse los 15 minutos de tolerancia, el árbitro central Jorge López dio por finalizado el partido y decretó la victoria de Calafia, en la Jornada 1 de la temporada 2026-2027.

En otro duelo, Imperio se impuso 3-2 a Cimarronas, con Paulina Covarrubias como figura ofensiva al conseguir un doblete a los minutos 13 y 29. Maura López completó la victoria con su anotación al 56’.

Por las derrotadas, Joselyn Contreras marcó al minuto 36, mientras que Ingrid Pérez cerró la cuenta al 68’.

Por otro lado, en una feria de goles, Valparaíso Virreyes venció 6-4 a Valparaíso Soccer. Ashley Magaña marcó dos goles a los minutos 13 y 15, mientras que Brigitte Reyna amplió la ventaja al 21’ y 39’.

En la segunda mitad, Mariana López incrementó la ventaja al 51’ y Melani Reynoso cerró la cuenta al 71’.

Por Valparaíso Soccer, Elizabeth Trejo y Julia Meléndrez marcaron dos goles cada una, a los minutos 35, 59, 68 y 79, respectivamente.

En el duelo que cerró la jornada, Ferrocarril goleó 6-1 a Cachanillas. Carmen Cruz encabezó la ofensiva con un triplete a los minutos 2, 29 y 56; Acela Leal aportó un doblete al 33’ y 66’, mientras que Jennifer Martínez marcó al 47’.

El gol de la honra para Cachanillas fue obra de Anabeth Hernández al minuto 81.