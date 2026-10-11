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Cachanillas cae 5-0 ante OBSON Dynamo en la Liga TDP

El equipo de Mexicali sufrió su primera goleada de la temporada 2026-2027 y suma apenas un punto después de tres jornadas. Los “cachas” recibirán a Deportivo Etchojoa el 17 de octubre en el campo Necaxa.

Cachanillas cae 5-0 ante OBSON Dynamo en la Liga TDP

Cachanillas sufrió la primera goleada de la temporada luego de perder 5-0 ante OBSON Dynamo, encuentro que se realizó en el campo Hundido l Foto: Cortesía

MEXICALI, Baja California. Cachanillas sufrió la primera goleada de la temporada luego de perder 5-0 ante OBSON Dynamo, encuentro que se realizó en el campo Hundido.

Dicho juego correspondió a la Jornada 3 de la Liga de Tercera División Profesional (TDP) en su temporada 2026-2027, donde los “cachas” apenas suman un punto.

Muy temprano en el juego, Christopher Ledezma abrió el marcador desde los once pasos, cobró con la pierna derecha para el 1-0 al minuto 6. Minutos después, Brayan Bracamontes amplió el marcador con un contragolpe para el 2-0 al 38´.

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Iniciando la parte complementaria, Brayan logró su doblete, aprovechó el mal acomodo defensivo de los mexicalenses y remató dentro del área grande para el 3-0 al 46´. Luego, Fabricio Valenzuela marcó un golazo desde fuera del área con la pierna izquierda para el 4-0 al 66´.

La fiesta la cerró Ledezma quien también logró un doblete; el número nueve en su espalda aprovechó un rebote y sorprendió al portero rival con un disparo elevado de derecha para el 5-0 final al 86´.

“Cachas” regresará a tierras bajacalifornianas para recibir este 17 de octubre a Deportivo Etchojoa a partir de las 19:00 horas en el campo Necaxa.

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