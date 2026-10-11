Cuatro futbolistas de Chivas Cachanilla buscan una oportunidad en Guadalajara

Mateo Lozano, Pablo Verdugo, José Luis Veyra y Miguel Ángel Gutiérrez participarán desde el 12 de octubre en el filtro Rebaño Chivas, donde demostrarán sus cualidades ante visores y entrenadores del Club Deportivo Guadalajara.

MEXICALI, Baja California. Cuatro futbolistas de Chivas Cachanilla vivirán la experiencia en el filtro Rebaño Chivas, que será en Guadalajara a partir de este 12 de octubre.

Se trata de Mateo Lozano, Pablo Verdugo, José Luis Veyra y Miguel Ángel Gutiérrez, quienes demostrarán sus cualidades ante visores y entrenadores del Club Deportivo Guadalajara.

Feliz por el trabajo que he hecho, más que todo agradecer a mis papás, ya tengo experiencia y me dejó más colmillo, me dejó un poco triste por no quedar, pero he entrenado mi perfil más débil que es el derecho”, dijo Mateo quien se desempeña de mediocampista en la categoría 2014.

Por su parte, Pablo, defensa central de la categoría 2013, vivirá por primera vez una prueba de este tipo, por lo que se ha enfocado en su preparación física y mental.

“Será la primera vez que tendré este tipo de pruebas, hay mucha ilusión, he buscado mejorar los nervios al momento de jugar y he trabajado el físico, estar con más chicos de la ciudad, me da mucha emoción”, expresó.

En tanto, Vieyra, delantero de la categoría 2011, destacó el trabajo que ha realizado para llegar preparado a esta oportunidad.

“He trabajado mucho para esto, hay algo de nerviosismo, he tratado de mejorar mis nervios, la velocidad, porque allá es más altura y te cansas más, me siento listo para esta oportunidad”, señaló.

Asimismo, Gutiérrez, lateral derecho de la categoría 2011, aseguró que esta experiencia representa una oportunidad para acercarse al equipo con el que sueña jugar.

Feliz y alegre, es una oportunidad por la que siempre he luchado y es buscar un lugar en el equipo de mis sueños”, explicó.

El director general de Chivas Cachanilla, Aarón López, explicó el proceso que siguieron los futbolistas para llegar a esta etapa, desde los filtros de las escuelas oficiales hasta las evaluaciones de los visores.