Cachanilla Edwin Soto se acerca al Mundial Sub 20 con México

Alex Diego, el cachanilla quien defiende los colores de Pachuca en la Liga MX viajó a tierras españolas para juegos amistosos ante el Elche y Brasil l Foto: Cortesía

El defensa de Pachuca recibió una nueva convocatoria con la Selección Mexicana Sub 20 y viajó a España para disputar amistosos ante Elche y Brasil.

MEXICALI, Baja California.- Edwin Soto sigue afianzándose por un lugar en el Mundial Sub 20 del 2027 ya que recibió convocatoria con la Selección de México Sub 20.

A cargo del entrenador Alex Diego, el cachanilla quien defiende los colores de Pachuca en la Liga MX viajó a tierras españolas para juegos amistosos ante el Elche y Brasil.

Contentos y orgulloso de seguir representando a mi país como lo vengo haciendo, se han estado haciendo bien las cosas en el club y hay que seguir por el mismo camino”, explicó el defensa.

Este logro llega después de que Edwin y compañía asegurarán la plaza a Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y el mundial de la especialidad en Azerbaiyán y Uzbekistán.

“Contentos y orgullosos, es un orgullo poner en alto el nombre de Mexicali y el apellido Soto Barajas, hay que echarle ganas y esto es un claro ejemplo de que los sueños se cumplen”, recalcó el mexicalense.

En el presente Apertura 2026, Soto ha participado en la categoría Sub 21, sin embargo, a principios de torneo fue convocado con el primer equipo. Hasta el momento el mexicalense acumula 540 minutos en seis juegos; ha recibido dos tarjetas amarillas.

En partidos amistosos con México, el jugador de 19 años tiene dos juegos, para un total de 156 minutos.