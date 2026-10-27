Niña comienza una nueva etapa junto a una familia temporal

Una niña fue integrada a una familia de acogimiento temporal a través del programa Familias de Corazón, impulsado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Baja California l Foto: Cortesía

A través del programa Familias de Corazón, la menor contará con un entorno familiar temporal mientras se resuelve su situación legal y administrativa.

Mexicali,B.C.-Una niña fue integrada a una familia de acogimiento temporal a través del programa Familias de Corazón, impulsado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Baja California.

El programa busca brindar un entorno familiar a niñas, niños y adolescentes que se encuentran bajo protección institucional, mientras se desarrollan los procesos legales y administrativos correspondientes a cada caso.

La asignación de la menor fue acompañada por la presidenta del Patronato del DIF Estatal, Mavis Olmeda García, y la directora general del organismo, Diana Asunción Pérez.

Mediante esta modalidad, las familias participantes ofrecen cuidado temporal en un ambiente seguro y afectivo, como una alternativa para quienes no pueden permanecer con sus familias de origen mientras se determina su situación.