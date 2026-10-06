DIF Hermosillo invita al concurso “Una mirada a la discapacidad”, conoce los detalles

En ediciones anteriores se han recibido poco más de 400 fotografías y han contado con la participación de al menos 160 hermosillenses.

HERMOSILLO. — La quinta edición del concurso “Una mirada a la discapacidad” es una invitación a los creadores de foto y videos tipo reels, para que a través de la imagen reflexionen acerca de la vida con discapacidad.

El concurso lo realiza DIF Hermosillo, donde su titular, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, explicó que es uno de los proyectos más significativos para Hermosillo.

“Estamos muy emocionados de continuar con esta iniciativa en esta quinta edición. Desde su primera edición nuestro objetivo ha sido sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la inclusión”.

“Usando un medio tan poderoso y que además se queda permanente como es la fotografía. Este año, en esta edición seguimos comprometidos con visibilizar las realidades cotidianas de las personas con discapacidad”, dijo.

En ediciones anteriores se han recibido poco más de 400 fotografías y han contado con la participación de al menos 160 hermosillenses.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, hay 41 mil 409 personas que tienen algún tipo de discapacidad, explicó. De ellas, el 47 % tiene una discapacidad motora, el 13 % auditiva, el 15 % visual y el 25 % intelectual.

El arte, la fotografía y el video son narrativas que cuentan historias profundas y permiten compartir experiencias desde una perspectiva humana, sensible y positiva. La convocatoria “Una mirada a la discapacidad” estará abierta a partir del 6 de octubre y hasta el 22 de noviembre de 2026.

Los premios para los dos primeros lugares serán de 25 mil pesos, los segundos de 15 mil pesos y los terceros de 10 mil pesos. En la rueda de prensa también estuvieron Marianna González Gastélum, titular de IMCA y Jeannette Molina, directora de Comudis.

Para mayor información pueden comunicarse al: 66-21-35-91-54 y al 66-22-54-54-12.