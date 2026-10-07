DIF busca familiares de dos bebés bajo resguardo en Mexicali para su reintegración familiar

Se trata de un niño de un mes y una niña de dos meses; la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes solicita información que permita localizar a sus familias l Foto: Cortesía

Se trata de un niño de un mes y una niña de dos meses; la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes solicita información que permita localizar a sus familias.

MEXICALI, Baja California.— La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Baja California busca a familiares de dos bebés que se encuentran bajo resguardo en Mexicali, con el objetivo de localizar a personas de su entorno familiar que puedan participar en una posible reintegración.

Los casos son independientes y corresponden a un niño de un mes de edad y una niña de dos meses, ambos nacidos en Mexicali.

En el primer caso, la dependencia busca familiares del recién nacido identificado como un masculino de apellido De los Santos. El bebé tiene tez morena clara, cara redonda, ojos café oscuro y cabello castaño.

De acuerdo con la pesquisa, el menor se encuentra a disposición de la Subprocuraduría para la Defensa de los Menores y la Familia en Mexicali. El documento señala como madre a Viridiana de los Santos.

El segundo caso corresponde a una niña de dos meses de edad, identificada como de apellidos Arias Luis y/o Alaia Torresillas Arias, quien tiene tez morena, cara redonda, ojos café oscuro y cabello negro.

La documentación señala que la menor nació en Mexicali y que su madre es Cynthia Esmeralda Arias Luis, originaria de Tecomán, Colima, mientras que su padre es Manuel Adolfo Torresillas Martínez.

En ambos casos, la Procuraduría solicita el apoyo de la población para localizar a familiares que puedan aportar información que permita establecer vínculos familiares y valorar una posible reintegración al entorno familiar.

Las personas que tengan información pueden comunicarse con la licenciada Diana Flores, agente procuradora responsable de los expedientes, al 686-554-67-66, extensión 6923.

También están disponibles los números 686-551-66-00 y 686-554-67-66 para proporcionar información relacionada con los casos.

La dependencia pidió que cualquier dato que pueda contribuir a localizar a familiares sea proporcionado directamente a las autoridades encargadas de los expedientes.